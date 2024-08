Tunden a Sabine Moussier tras insultar a Gala Montes y asegurar que 'vende su cuerpo'

Sabine Moussier explotó en contra de Gala Montes dentro de La Casa de los Famosos México 2. Una vez más, dentro del cuarto Tierra, las celebridades hablaron sobre los integrantes del cuarto Mar y dejaron ver lo dividida que se encuentra la casa.

La reconocida actriz de novelas terminó de caer de la gracias de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2, después de que se refiriera a Gala Montes como una mujer salida de "la escuelita de las prostit***" y asegura que su madre no la educó.

La cuenta oficial de Gala publicó el momento en sus redes sociales, para evidenciar el señalamiento de Sabine Moussier a la actriz de 23 años. "Ay señora, qué mal se ve hablando así de una niña", expresó quien maneja actualmente la cuenta de la joven artista.

Sabine Moussier lanza fuerte comentario contra Gala Montes

Sabine Moussier emitió un desafortunado comentario en contra de Gala Montes, donde expresó que Montes debía estar bastante molesta y tiene una actitud negativa contra cuarto Tierra porque Agus Fernández "no se la quiso co***".

Posteriormente, Potro Caballero dice que Gala "tiene la educación de una mula"; ante lo que Sabine reacciona al decir que su madre no la educó y Potro agrega, "es un pin*** animal salvaje que creció como una enredadera, así en la calle, en la banqueta".

Mariana Echeverría interrumpe la conversación para pedir que no utilicen un vocabulario tan despectivo en contra de la joven, pues no quiere que cuarto Tierra "caiga en lo de ellos (cuarto Mar)". Por su parte, Adrián Marcelo asegura que Gala no tiene bases ni valores inculcados por su madre porque "se dedicó a explotarla".

"En la escuelita de las prosti*****". expresó Sabine, ante lo que Sian Chiong, quien estaba a un lado de ella, le dio un ligero golpe en la pierna, para darle a entender que lo que decía no era correcto, ante lo que ella remata con "es la verdad".

Entonces, Mariana vuelve a intervenir al decir "tampoco caigamos en el juego de kinder de ellos, porque tampoco está bien" y agrega que "caer en eso del club de las prosti***** es caer bajo como ellos". Ante ello, Sabine se defiende al decir que ella "no necesita vender su cuerpo para tener nada" y Mariana indica que Gala no se está vendiendo.

Así, Mariana Echeverría les indica a sus compañeros que es mejor jugar limpio y Sabine Moussier se defiende al decir que dijo la profesión, por lo que no fue insulto contra Gala Montes.

"No me sorprende el porqué ya no tiene trabajo y ni lo tendrá", "yo pensaba que era una dama", "¿a qué escuela se refiere ? ¿Al CEA? ¿Ella no estudió ahí?" y "que asquerosa es Sabine, es la que peor ha hablado de las otras mujeres", son los comentarios de quienes desaprueban los comentarios de la actriz.