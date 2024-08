¿Sabine Moussier tenía un teléfono celular en La Casa de los Famosos México 2? | VIDEO

Usuarios de redes sociales aseguran que Sabine Moussier tenía un celular en La Casa de los Famosos México 2. Como sabemos, este es un objeto prohibido, pues la idea del programa es que casi no hay retroalimentación del exterior y un movil daría la oportunidad de romper con ello.

En las imágenes, podemos ver a Sabine Moussier en el cuarto Tierra. La famosa lleva un pantalón de mezclilla, playera blanca blanca, chaleco rojo y el cabello amarrado en una coleta. Además, en la mano derecha lleva un objeto rectangular color blanco con círculos negros en la zona superior.

Por este motivo, el público rápidamente identificó el rectángulo como un celular, lo que causó gran escándalo, pues el público no podía creer que en La Casa de los Famosos México 2 haya un teléfono, pues estos solo se proporcionan durante las fiestas de los viernes para que los famosos tomen fotos y graben videos.

@La_JefaMx pregunta que marca de celular es el que tiene Sabine Moussier, pensé 🤔 que no era permitido el cel en la casa #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8pP6FkwLch — #SERIES (@yasdeibycastro) August 9, 2024

¿Sabine Moussier tenía un celular?

Usuarios destacan que el 'teléfono' venía en el paquete de comida para la cena de nominados que entregó la producción del reality en la noche de este jueves en La Casa de los Famosos México 2.

En el video, podemos ver que Gomita abre uno de los cierres de la mochila donde viene la comida y al abrirlo, nota que está el mismo rectángulo; ella mira con sorpresa y lo toma, mientras lo guarda bajo la manga y lo esconde de manera sospechosa. Sin embargo, después se ve que Sabine lo tiene en la mano en el cuarto Tierra.

El público aseguraba que los círculos negros eran las cámaras del teléfono y que esta era una manera de beneficiar al cuarto Tierra; sin embargo, tal parece que la audiencia fue víctima de la resolución, ya que en ningún momento logra apreciarse demasiado bien el objeto.

Quienes miran el 24/7 del programa a través de ViX, señalaron que el rectángulo no es un teléfono, sino un chocolate. Así, surgieron comentarios como "es una barra de chocolate, Sabine también tenia uno", "son los sellos de azúcares y eso jajaja era una barra de chocolate", y "los que ven teléfono ocupan lentes".

De este modo, parece que no hay teléfonos en La Casa de los Famosos México 2, pues recordemos que no se permiten este tipo de objetos para no afectar el desarrollo del programa.