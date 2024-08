¿Briggitte Bozzo está embarazada en La Casa de los Famosos México 2? Esto reveló la actriz | VIDEO

La Casa de los Famosos México 2 es un espacio donde se ha tocado más de un tema polémico. Ahora, se habla de un supuesto embarazo de Briggitte Bozzo, algo que dejará anonadados al resto de habitantes en el programa... Aunque sea una broma.

En las primeras semanas, Briggitte Bozzo fue víctima de los malos tratos, chismes y desplantes de los integrantes del cuarto Tierra; sin embargo, al cambiarse del cuarto Mar, la actriz se ha sentido más cobijada en La Casa de los Famosos México 2, lo que la ha ayudado a jugar más y quizás hasta ¿confirmar su embarazo?

Sin lugar a dudas, la noticia de un embarazo en el reality show sería muy llamativo, pues en cada temporada de La Casa de los Famosos, sin importar dónde sea, existe algún rumor de embarazo, como sucederá ahora con la influencer venezolana de 22 años.

¿Briggitte Bozzo está embarazada?

Fue en los vestidores de La Casa de los Famosos México 2 que Mariana Echeverría, Gala Montes y Karime Pindter hablaban con Briggitte Bozzo sobre "un rumor de embarazo". Fue la integrante de Me Caigo de Risa quien dio a conocer que existía el chisme.

Ante ello, Pindter y Echeverría aclararon que la broma comenzó cuando hablaban de embarazos y le dieron a entender a Sabine Moussier que Briggitte podría estar esperando un bebé, ante lo que la actriz le aconsejó a la joven que se checara. De este modo, están seguros de que la noticia comenzará a correr en toda la casa.

"Que tu digas 'tenlo, por favor, yo te lo pido, ten piedad'", le indicó Karime a Mariana, ante lo que ella dijo que había que cuidar en no hacer la broma demasiado grande, pues no sabía si las podían regañar por ello, aunque la ex integrante de Acapulco Shore la tranquilizó al recordar que todo se ha grabado.

"El sábado les diré a todos que ya me hice la prueba (de embarazo)", precisó Bozzo a sus compañeras y dejaron en claro que fingiría que no quiere tener al bebé. Ante ello, Mariana aseguró que pedirán la prueba a la producción para que la broma sea más creíble.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México 2 han comentado el video con mensajes sobre el reciente interés de Mariana Echeverria por acercarse a Karime, Briggitte y Gala, después de que los habitantes escucharan al público afuera de la casa decir que el cuarto Mar era muy fuerte.

Sobre el embarazo falso de Briggitte Bozzo, pronto veremos las reacciones de Adrián Marcelo, Arath de la Torre, Mario Bezares y el resto de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2.