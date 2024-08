Karime Pindter besa apasionadamente a Sabine Moussier en La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

Karime Pindter cumplió su promesa y al ser salvada esta semana en La Casa de los Famosos México 2, la influencer besó a Sabine Moussier, quien por su parte, accedió a pesar de no encontrarse tan segura de besar a su compañera en el programa.

Días antes, Karime Pindter ya había pedido a Sabine Moussier que se besaran si ella resultaba salvada este domingo en La Casa de los Famosos México 2. La creadora de contenido le dejó claro que fuera un beso de 5 segundos con lengua, como de novela.

"Yo si me salvo me voy a dar un beso con Sabine, la villana, la mamacita, los ojos más deseados", exclamó Karime para las cámaras, aunque Sabine trató de detenerla, "señores, les voy a cumplir su fantasía que ustedes no pueden" y quedaron en que fuera un beso chiquito, pero al estilo de Holyywood.

A cambio, Pindter dijo que cuando Sabine quedara nominada y se salvara, Sabine podría pasearla con correa por toda la casa o podía amarrarla, al decirle que si le hacía ese favor, sería "su per**´", algo que sorprendió bastante a la famosa.

Karime Pindter besa a Sabine Moussier

Karime y Sabine protagonizaron un apasionado beso, al fingir que estaban en una novela. Después de señalar que ellas solo se darían un besito, Sabine dejó claro que solo lo haría porque tiene palabra y es importante cumplir el reto.

En el video, podemos ver como Karime, actuando, le habla a Sabine sobre las dudas que tiene la villana de telenovelas sobre su sexualidad, en la ficción. "Yo lo único que quiero es hacerte feliz, te va a gustar", asegura Karime, ante lo que Sabine se muestra incrédula.

Es después de un breve 'corte' en el que Sabine Moussier toma aire que Karime Pindter se acerca y besa apasionadamente a la actriz y después de unos pocos segundos, se separan.

"No voy a negar que sentí cosas de mujer", "vivan las lesbianas", "Karime cumplió el sueño de muchas", "madre Karime dándonos el contenido que merecemos" y "ese beso movió cosas en mi", han sido algunos de los comentarios tras la publicación del apasionado beso entre las famosas.

Sin lugar a dudas, a pesar de que hace días ya se había anunciado el beso entre Karime Pindter y Sabine Moussier, los seguidores de La Casa de los Famosos México 2 se sorprendieron ante lo apasionado que fue, con una actuación de novela.