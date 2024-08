¿Traición? Karime Pindter rompe en llanto al descubrir que Gomita 'la odia' | VIDEO

Karime Pindter ya se enteró de que Gomita y Ricardo Peralta han hablado mal de ella durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2. Todo gracias a un integrante del equipo de la influencer, quién fue a gritarle para advertirle sobre no acercarse a su 'amiga'.

Mientras que Karime Pindter se ha convertido en una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos México 2, Ricardo Peralta y Gomita se han vuelto dos de los menos favoritos en el programa. Esto es algo que ellos desconocen completamente, pues en más de una ocasión se han sentido con el poder para hablar mal de sus compañeros a sus espaldas.

Con gran sorpresa, Karime buscó la ayuda de sus compañeros del cuarto Mar, principalmente de Mario Bezares, para saber qué hacer ante la situación, ya que indica que Araceli Ordaz (nombre real de Gomita) ya sabe que ella notó sabe que ha hablado mal y ahora, la evade.

"Estoy muy sacada de onda", expresó, visiblemente confundida ante la situación, Fue entonces que Mario le dijo que lo mejor que puede hacer es ser frontal, pero al mismo tiempo, no enfrascarse.

Karime llora por la traición de Ricardo Peralta y Gomita

"Amistad no hay", contaba Karime en la fogata junto a sus compañeros del cuarto Mar, mientras que Gala Montes la abrazaba de lado para tratar de consolarla. "Yo estaba atacando personas a lo pend*** por proteger a mis amigos", confesó ella.

Mario y Gala trataron de consolarla, al decirle que todos se han equivocado. Además, Karime señaló que hablaría con Gomita para confrontarla, aunque indicó que al ver todo, sabe que la amistad con ella y Ricardo Peralta no puede continuar, pues cree en las personas que le han hecho saber sobre los influencers.

A pesar de que Karime asegura que "todo pasa por algo" y quiso mantenerse fuerte ante la situación, no pudo evitar llorar, pues consideraba a Ricardo y a Gomita como amigas, más ahora se ha dado cuenta de que no era así. Hasta el momento, ellos no han hecho alguna declaración al respecto.

Lo que sí, es que probablemente pronto veremos una confrontación entre Karime Pindter y Gomita, lo que hace pensar al público si veremos por primera vez a 'La Matrioshka' en La Casa de los Famosos México 2, pues si bien Karime se ha mostrado muy relajada, en el pasado ha demostrado que si la buscan, la encuentran y no duda en atacar.