Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo y su ataque de ansiedad: 'La gente no lo quiere' | VIDEO

Recientemente, Adrián Marcelo confesó que tuvo un ataque de ansiedad en La Casa de los Famosos México 2, una situación que lo hizo pensar en abandonar no solo el reality show, sino toda la industria del entretenimiento.

"Tengo los niveles de ansiedad... no sólo quisiera irme de la casa wey, me quisiera ir del medio wey, me asquean ciertas cosas", expresó Adrián Marcelo, lo que generó la burla de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2, pues al parecer, ni el psicólogo es inmune a los problemas emocionales.

Ante toda esta situación, Gala Montes reaccionó de tal manera que fue aplaudida por muchos de los usuarios de redes sociales, pues se ha vuelto una de las favoritas del público gracias a su forma de ser frontal y despreocupada.

Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo

Gala Montes demostró que a ella no le gustan las medias tintas y dio su opinión sobre lo que pasa en cuarto Tierra, ya que asegura que "están ardidos" y señaló que "ya desarmaron a la cabeza (Adrián Marcelo)", por lo que es cuestión de tiempo para que el equipo caiga.

"Ya vio que no es muy ching****** y que la gente no lo quiere", explicó la actriz y agregó que espera que ni siquiera le dirija la palabra. Ante ello, Arath de la Torre mencionó que Marcelo aseguró que en un ataque de ansiedad, pensó en salir de la casa y dejar el mundo del entretenimiento, cosas que confirmaron Karime Pindter y Mario Bezares.

Ante ello, Gala dijo, "pues que nos haga un favor, nadie quiere ver su contenido wey", aseguró. Ante ello, Mario siguió comentando como Adrián Marcelo dijo que ya estaba "hasta la mad**".

Gala: ‘Si la cabeza está mal, está mal todo el equipo. Y ya desármamos a la cabeza’ 🚬



Gala cada que habla, escupe puro factssss #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX2 pic.twitter.com/DegyAhJkXV — ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) August 10, 2024

Además, Gala mencionó que Adrián tiene manos "de salchicha", pues al parecer la ansiedad le provoca eso al morderse las uñas constantemente: "Lo que se ve no se juzga ¿Cómo vienes a joder a personas que estamos enfermos cuando tu tienes las manos de salchicha, eres un pin*** ansioso", exclamó.

"Habiendo tantos idiomas y esta mujersota decidió hablar con la verdad", "¡Gala sabeeeeee! Me encanta cuando la gente va a terapia y sabe identificar de donde alejarse", "Gala es nuestra voz dentro de la casa ... literal dice lo que todo mundo piensa acá afuera" y "Gala tiene toda su boca llena de razón y sus pensamientos claros y decisivos", son algunos de los comentarios.

"Tiene razón, a ese wey le urge meterse sus mi***itas también para calmar su ansiedad", comentaron en redes, en referencia a lo que dijo Adrián Marcelo sobre las personas con depresión y otros tipos de enfermedades psicológicas, aunque otros usuarios, señalan a Gala Montes al decir que no está bien que hable de esa manera sobre el habitante de La Casa de los Famosos México 2.