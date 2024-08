Adrián Marcelo sufre ataque ansiedad y se derrumba: 'quiero irme, estoy asqueado' | VIDEO

Adrián Marcelo, el psicólogo más detestado de la TV mexicana y ante el cual la gente siente asco, repudio y cero empatía, sufrió un ataque de ansiedad en “La casa de los famosos México 2” y pidió que ya lo sacaran del domicilio.

Cabe destacar que todo mundo está exigiendo la expulsión de Adrián Marcelo del porgrama por violento, misógino y red pillero, e incluso la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México le exigió a la producción del programa que lo saquen pero en fa.

Lo que los fans han celebrado es que desde la polémica pelea del fin de semana, Briggitte Bozzo y Gala Montes ya se la voltearon a Adrián y se le han puesto al tiro y ya lo confrontan ante cualquier indicio de que va a estar de nefasto. Ante ello, el pesudo psicólogo ya se pone de agachón y temeroso cuando ellas lo enfrentan, cosa que le ha dado gusto a los fans y que además ha desenmascarado al conductor como un cobarde sin autoestima que solo ladra.

Ante los comentarios vertidos en @LaCasaFamososMx, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México exhorta a la productora @ronogueron a que tome las medidas necesarias y se posicione por la no violencia contra las mujeres.@Televisa@VIX @TeleUniPRTeam pic.twitter.com/pv9nVymRSI — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) August 9, 2024

Ahora, se viralizó en redes un momento de esta semana en el que Adrián Marcelo explotó y se dio cuenta de que la depresión y la ansiedad no solo se prenden y apagana a conveniencia de uno, como le dijo el nefasto a Gala Montes, y desesperado exigió que ya lo sacaran de “La casa de los famosos”.

Adrián Marcelo: Lo único que si pido y necesito que me ayude la gente, es salir después que esa mujer (Gala), porque si salgo antes que ella, es como si no hubiera valido la pena estar aquí.



Pobre 🐶#LaCasaDeLosFamososMx2 #AdrianMarcelo #GalaMontes pic.twitter.com/DNBs2PYshf — Edson Ivan (@EdsonIvam) August 9, 2024

"Tengo los niveles de ansiedad... no sólo quisiera irme de la casa wey, me quisiera ir del medio wey, me asquean ciertas cosas", dijo todo paniqueado el pobrecito.

Obvio los fans reaccionaron en redes y se burlaron de la situación de Adrián Marcelo, diciéndole que ahora se aguanta y que se va a quedar adentro hasta que su salud mental colapse.

"Entonces si le da ansiedad está inhabilitado para la casa de los famosos? digo porque así le dijo a Gala que por su ansiedad y depresión no estaba lista para la casa", "Entonces ÉL si puede tener ansiedad? q hace en la casa? JAJQJAAJAJAJ", "Se asquea de el mismo y yo creo q el ya sabe lo q pasa ,ahora van hacer como q el se quiso ir" y "Pues si se va del medio ya no va a tener de que trabajar por qué le van a quitar el título de psicólogo", dijeron.