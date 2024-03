El salario del miedo, ¿en serio es un remake?

Dicen por ahí “nunca hagas el remake de una gran película”, y al menos en este caso, pese a lo que indica el título, no hay que preocuparse de ello, porque definitivamente no se trata de un remake. No hay nada de lo que llevara a aquella primera adaptación realizada por H.G. Clouzot —Las diabólicas (1955)—Los espías (1957)—sobre la novela El Salario del Miedo de Georges Arnaud, a cosechar el gran premio del jurado en el Festival de Cannes y el Oso de Oro en el de Berlín.

El oficio que sostenía la estilizada exposición sobre la miserabilidad hasta redundar en un drama visceral sobre el temple y el carácter ante las situaciones límite y la edad, aquí brilla por su ausencia. Ya no digamos la forma en que lo minucioso del desarrollo en acciones específicas estiraba los puntos de tensión hasta convertirle en una obra maestra.

En realidad el director Julien Leclercq —Lukas (2018), Guerra en el aserradero (2020)— sólo toma la premisa básica sobre un puñado de sujetos que son contratados para conducir por América del Sur dos camiones llenos con nitroglicerina, y salvo un par de escenas que hacen referencia directa cuando tienen que ingeniárselas para hacer explotar una enorme roca y en otra superar un socavón lleno de petróleo, las cuales originalmente llevaban la presión al máximo y ahora quedan en la mera anécdota; solo sirve para dar pie a una considerable cantidad de secuencias con persecuciones y tiroteos en los que el manejo de la peligrosa carga que debería ser la mayor preocupación sólo importa a conveniencia, evidenciando la torpeza en la ejecución de una trama llena de lugares comunes que buscan solo la espectacularidad y caen en momentos ridículos, como aquel en donde tras llevar un supuesto cuidadoso proceso para llenar los camiones, sin razón alguna se deja “por ahí” una dosis del explosivo compuesto que ya sabemos lo que tendrá como consecuencia.

Lo formulaico está desde las propias motivaciones de los personajes, desde los dos hermanos con cuentas pendientes, hasta la esposa e hija de uno de ellos que tarde o temprano servirá para el respectivo chantaje, y por supuesto las predecibles traiciones. Quizás lo único rescatable sea la chica coprotagonista interpretada por Ana Girardot —Madame de Sévigné (2023), Babyphone (2023)—, que presenta un modelo de rol femenino con una marcada personalidad independiente y de desenfado acorde a nuestros tiempos. Esto amén de secuencias de acción que igual pueden resultar entretenidas para gustos nada, pero bada exigentes.



AÑO: 2024

DURACIÓN: 104 min.

DIRECCIÓN: Julien Leclercq El salario del miedo

