Salma Hayek confiesa que lloró al verse con el traje de superheroína en Eternals (VIDEO)

La actriz Salma Hayek se unió al Universo Cinematográfico de Marvel al interpretar a la superheroína “Ajak” en la película de Eternals.

Salma Hayek confesó que cuando se puso por primera vez el traje de “Ajak” rompió en llanto de la emoción al saber que estaba cumpliendo un sueño, que ella representaba el sueño de muchos niños y niñas de ser un superhéroe.

“Cuando me lo puse me solté a llorar… no así de telenovela, pero se me salieron las lágrimas. La imagen me dio algo”, mencionó Salma Hayek en una entrevista para el programa Despierta América.

La actriz mexicana, con voz temblorosa, narró que al ver su piel morena sintió que había tenido el valor para luchar por grandes metas.

te puede interesar Así se ve Harry Styles como Eros en la escena post créditos de "Eternals" (VIDEO)

“Vi mi cara morena… En traje de superhéroe... y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos peleado tanto este momento”, contó Salma Hayek.

¿De qué se trata Eternals?

Según el argumento de la película de Eternals, una divinidad galáctica cuenta que los celestiales llegan a la Tierra y en los albores de la humanidad toman a los primates y los dotan de inteligencia creando tres tipos de seres: los humanos, los Eternos -que están ahí para defender a los humanos- y los desviantes que son los malos de la historia, unas bestias terribles.

La película es un paseo por todo el globo terráqueo pero recorre la humanidad desde el año 5 mil antes de Cristo, en Mesopotamia, hasta el Londres contemporáneo.

Como es costumbre de Marvel, en Eternals reúne a un elenco de super lujo con Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan y Dong-seok Ma.

KR