Salvador Zerboni arremete contra La Casa de los Famosos 2024: 'Una monserga'

La Casa de los Famosos 2024 ha sido una temporada llena de polémicas, entre intensas salidas como la de Carlos García o las acusaciones de Thalí García en contra de la producción, las cuales han provocado que se convierta en un programa que muchas personas critican. Ahora, uno de los panelistas, Salvador Zerboni, dio su opinión sincera sobre el reality que va en su novena semana de transmisión.

El famoso es conocido por su irreverencia y el no tener miedo a decir lo que piensa, cómo lo hizo durante su participación en La Casa de los Famosos, lo cual lo llevó a ser finalista, solo vencido por Ivonne Montero. Ahora, Zerboni aparece en ocasiones como panelista y da su opinión en respecto con las acciones de los personajes que pertenecen al reality.

te puede interesar ¿Quién eligirá al SALVADO esta semana en La Casa de los Famosos 2024?

Salvador Zerboni critica La Casa de los Famosos 2024

Salvador Zerboni fue cuestionado recientemente sobre qué opina de la entrada de nuevos participantes en La Casa de los Famosos, ante lo cual el actor no tardó en ser honesto: "es una monserga, para ser realistas" aseguró "ustedes me reconocen siempre por ser tan leal en mis palabras y n voy a debatir, pero se me hace bastante injusto que a dos meses de haber empezado, metan a cuatro participantes con toda la información y todavía les den dos semanas de indulto, que no puedan ser nominados".

Con esto, el famoso hizo referencia a los beneficios de los que gozan Geraldine Bazan, Serrath, Paulo Quezada y Patricia Corcino, puesto que estos son los nuevos integrantes de La Casa de los Famosos que no pueden ser tocados aún en las nominaciones por el resto de los integrantes, a pesar de que ellos dí que pueden nominar y sus puntos son validos.

"Entiendo que es un show, entiendo que les está yendo de la chi***da por los participantes que están, que no están dando el contenido correcto" añadió Salvador Zerboni y puntualizó que en esta ocasión el reality ha sido sumamente violento y que en su opinión "no le ha ganado a otras casas" ya que aseguró que en su temporada, la casa fue una buena experiencia.