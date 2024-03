Serrath y Guty se enfrentan en La Casa de los Famosos: 'Todo el tiempo me buscabas' asegura ella

Si bien la interacción entre Guty Carrera y Serrath como participantes en La Casa de los Famosos 2024 fue corta, puesto que en la misma semana donde la famosa entró él salió del reality, la producción decidió darle una oportunidad a la ex pareja para reencontrarse a través de una llamada que se transmitió en vivo y generó una gran reacción en redes sociales por la intensa pelea que resultó del encuentro.

Esto debido a que minutos antes compartieron con todos los integrantes de La Casa de los Famosos 2024 el último encuentro verbal entre Guty y Serrath, dónde la famosa le recriminó por haberla engañado, ante lo cual guti reaccionó tratando de alejarse de la situación. Fue entonces cuando el modelo tuvo la oportunidad de platicar con su ex, por medio de una llamada telefónica, la cual aprovechó para decirle todo lo que pensaba respecto a la supuesta relación.

Salió, le dieron el beneficio de limpiar su imagen y ni dejo hablar a Serrath, quedó peor jajajajj#LCDLF4 pic.twitter.com/cov60TgFEn — good karma my aesthetic (@andresosae) March 21, 2024

Guty niega la relación con Serrath y la llama mentirosa

Durante la conversación, Guty aseguró que todo lo que decía Serrath respecto a su supuesta relación era una mentira, ya que jamás fueron nada y en realidad, solo se vieron un par de veces. Sin embargo, al momento en el cual la actriz le insiste en que él le dijo que no saliera con alguien más mientras él estaba en el reality, él dijo "Correcto ¿Te puedo preguntar otra cosa?". Así mismo no dejó hablar demasiado a la mujer y se dedicó a señalar que no estaba de acuerdo con lo que dice que ella asegura desde hace varias semanas, pues mientras que ella aseguró que él la buscaba todo el tiempo, él sostenía que hablaban poco.

Guty llama a la casa y habla con Serrath #LCDLF4 pic.twitter.com/FJRLhoEY4F — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 21, 2024

Rraccionan en redes al encuentro teléfonico entre Serrath y Guty

destacaron las reacciones del público ante la conversación entre Serrath y Guty; sobre todo aplaudieron a la famosa por la actitud que tomó, así como celebraron las caras y gestos de Divaza y Cristina Porta, quiénes de manera efusiva buscaban apoyar a la mujer durante la conversación que tuvo con quién sería su ex, lo cual encontraron los usuarios de redes, que han visto en sus vidas personales en el pasado:

Yo diciéndole a mi amix lo que le debe decir a su ex cuando discuten por teléfono:#lcdlf4 pic.twitter.com/Zd3753zHdE — Yeudi Quintanilla (@MrYeudi) March 21, 2024

La cuenta oficial de Serrath en Instagram público una historia en donde señalan a La Casa de los Famosos 2024 por tratar de "limpiar" la imagen de Guty Carrera, pues aseguran que el modelo no dejó hablar a la joven durante la conversación de 3 minutos que sostuvieron este miércoles en llamada durante la transmisión del reality.