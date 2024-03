VIDEO | Serrath enfrenta a Guty y él niega que hayan tenido una relación seria: 'Eso era una broma'

La Casa de los Famosos 2024 fue sacudida esta semana con la entrada de nuevos integrantes, entre los cuales destaca Serrath, una famosa empresaria y actriz que pasó de Enamorándonos a convertirse en una imagen popular en el internet. Sin embargo, destacó con su entrada que tenía una cuenta pendiente con Guty Carrera, uno de los famosos del reality a quien apoyaba hasta hace poco, pues aseguró que se sintió traicionada por la situación que vivó con él una vez comenzó el show hace ocho semanas.

Serrath aprovechó un momento para confrontar a Guty en La Casa de los Famosos, donde lo llevó tranquilamente al patio de la casa para hablar de un supuesto trato que tenían fuera de la casa. No tardó demasidado en convertirse en una acalorada conversación una vez que el modelo entendió de lo que hablarían y rápidamente trató de evadir la situación al alejarse de ella, cosa que ella no le permitió tan facil.

Guty no negó haberle dicho a Serrath eso, al contrario, le dijo que era una “broma” 🙊 #LCDLF4 pic.twitter.com/qhaTXANSOK — nacho con O (@Michelsonfancl) March 19, 2024

¿Cuál es el problema entre Serrath y Guty?

Serrath le indicó a Guty que tenían un pendiente fuera de la casa, puesto que desde hace tiempo la mujer aseguró que él le había indicado que el famoso le había pedido que lo esperara y le había señalado que se portaría de buena manera dentro de La Casa de los Famosos (en referencia a que no buscaría tener amoríos) por lo cual le solicitó hacer lo mismo.

Ante esto, la actriz asegura que manejaba su Telegram y trataba de mostrar su apoyo al hacer campaña en su favor; sin embargo, esto terminó cuando en su cumpleaños se enteró de que el famoso veía a alguien más aparte de ella, motivo por el cual decidió cortar la relación que tenía con él y por ello su llegada al reality fue en parte con la intención de destruir a Guty Carrera.

Así fue como Serrath se enfrentó a Guty Carrera

La situación se acaloró cuando Serrath le mencionó que había un pendiente entre ellos fuera de La Casa de los Famosos, ante lo cual el negó la situación y trató de alejarse en varias ocasiones, no sin antes hacer saber a la empresaria que etsaba haciendo todo un show.

"Ay Serrath, eso era una broma, por favor" indicó Guty cuando le cuestionó sobre porqué le llamó antes de entrar al reality para pedirle que no viera a nadie más.

increíble lo cobarde que es guty, encima le hace gaslighting haciéndola ver como la loca mentirosa. si bien serrath entró sobreactuada pero aquí logró que guty mostrara uno de sus tantos colores #LCDLF4



pic.twitter.com/G2jd7kW0v3 — 𝙖𝙗𝙞 ✨ (@abigpx) March 18, 2024

"Cinco minutos antes de entrar a la casa me hablaste pidiendo que te esperara" aseguró Serrath, ante lo cual Guty se mostró sorprendido "me pediste que fuera al hotel a verte. Entonces, Guty le cuestiono "¿es una broma? no manches" y le dijo que hablaran cuando ella se calmara, puesto que hacía un show. Asimismo, se puso muy nervioso cuando ella le recordó cómo le habría intentado convencer de llevar una relación falsa en La Casa de los Famosos 2024.