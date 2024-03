VIDEO | Serrath llega a La Casa de los Famosos 2024; así fue la reacción de Guty tras ver a su ex

Este viernes, La Casa de los Famoso 2024 recibió a un nuevo habitante. Se trató de Serrat, quién es una famosa influencer y actriz que impulsó su carrera a partir de su participación en realities. La joven que participó en el programa televisivo Enamorándonos, inicio una relación con Guty Carrera, quién es otro de los participantes en el programa de telearalidad de Telemundo.

Fue este viernes, después de que se revelara quién elegiría al salvado de la semana, que Serrath apareció en el foro de La Casa de los Famosos y dejó en claro que se mostraría tal cual es y no se dejaría pisotear por nadie. Asimismo, la tensión fue visible cuando a la mujer le preguntron por Guty, ya que no dudó en señalar al famoso por al parecer haberle sido infiel al salir con otra chica que no era ella.

Guty y Serrath estaban saliendo pero ella se enteró de que Guty andaba con otra🙊 Por eso dejó de apoyarlo y canceló su helicóptero con flores para el 14 de febrero 😭 #LCDLF4 pic.twitter.com/lGQYPLoBSp — nacho con O (@Michelsonfancl) March 16, 2024

Así fue la entrada de Serrath a la casa

"Lo conozco muy bien, o lo desconozco, más bien" aseguró la influencer, quien entonces agregó que ambos se estaban conociendose cuando él entró a la casa y le pidió que lo esperara sin salir con nadie; sin embargo, la mujer rompió con el acuerdo después de que se enteró de que había alguén más en la relación.

Asimismo, tras entrar en la casa, generó gran conmoción. Por un lado, Guty sonrió de oreja a oreja al verla y señaló que lucía hermosa; además, Alana, quien sería el nuevo interés romántico del famoso, no se mostró nada feliz de verla, pues los usuarios la captaron mirandola con mala cara.

Por su parte, el público señaló que Serrath entró bajo el papel de una villana. aunque durante sus primeros minutos en la casa hizo creer que no tenía idea de lo que sucedía en La Casa de los Famosos 2024, dejó en claro que venía a mover por completo la dinámica en la misma e incluso, junto a Guty fingieron que no se conocían prácticamente, al no tenerr demasiado contacto entre si, cosa que seguro es lo mejor para evitar peleas intensas.