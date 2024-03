La Casa de los Famosos 2024: La Divaza rompe en llanto por esta triste razón

La Casa de los Famosos es un reality lleno de polémicas, pero también de momentos llenos de emoción, como el que se vivió con La Vida en Fotos de La Divaza, donde el integrante del Cuarto Tierra habló un poco de cómo fue su vida antes y durante su etapa como un famoso influencer latino. El joven habló de lo difícil que fue crecer en un entorno donde reprobaban la homosexualidad, como sucedía en su casa, donde aseguraban que preferían "tener un hijo en la carcel a que fuera gay".

Sin embargo, esto no fue lo que desató el llanto en La Divaza, sino la aparición de una vieja amiga en las fotografias que les muestra la producción de La Casa de los Famosos, lo cual le hizo extrañar a la mujer de la cual se ha distanciado a partir de diferencias que tuvieron en el pasado; esto fue lo que dijo Divaza sobre su amistad antes de romper en llanto:

La vida en fotografías de La Divaza#LCDLF4 pic.twitter.com/aCz8olZvtx — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 18, 2024

Esto dijo La Divaza en La Vida en Fotos de La Casa de los Famosos

Tras hablar de la separación que vivió con su mejor amigo en la niñez, señaló que supo de su homosexualidad cuando le empezó a gustar un chico en la escuela. Asimismo, continuando con amistades, habló de La José y señaló que gracias a él inició en redes sociales y se convirtió en un personaje cada vez más importante en redes sociales.

Por otro lado, habló de "su mejor amiga" quien se llama Nicole: "no la conocía, ella me escribió y comenzamos a hablar" señaló y aseguró que fue gracias a ella que conoció Nueva York. "Fue una etapa que disfrute mucho y espero que pueda volver" aseguró, aunque añade que sabe que sería duro, puesto que Nicole ya es madre y se ha casado, además de que él "no ha podido estar".

El mensaje de La Divaza para Nicole García😭 #LCDLF4 pic.twitter.com/XCbzXClUgQ — nacho con O (@Michelsonfancl) March 18, 2024

Al decir esto último, La Divaza rompió en llanto y dio unas palabras a Nicole: "Sé que no he estado en muchas cosas de tu vida, pero te apoyo y siempre voy a estar ahí para ti" aseguró "siento mucho las cosas que pasaron, pero yo sé que nos podremos reencontrar. Cabe recordar que el famoso no tiene visa e incluso tuvo problemas con migración en Estados Unidos, por lo que vive en México desde hace años.

El público se vio enternecido por este discurso y enseguida conviritó a Divaza en tendencia en X, donde señalaron que su amiga Nicole lo ha estado apoyando durante su participación en La Casa de los Famosos 2024, cosa de la cual el influencer se enterara cuando salga del reality.