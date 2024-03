VIDEO | Nuevos habitantes en La Casa de los Famosos 2024: una plaga de ratones es descubierta por la audiencia

Desde hace un tiempo han señalado los usuarios de redes sociales que los participantes no son los más limpios en diversas zonas de La Casa de los Famosos, lo cual puede ser parte de un problema que ahora atraviesan las intalaciones del reality, puesto que destacan que tras la llegada de los nuevos habitantes de la casa, se reportó la aparcición de roedores en las grabaciones del reality. Sí, ¡hay ratas viviendo con las estrellas!

Parece ser que ningun integrante de La Casa de los Famosos ha notado que hay más habitantes en la casa donde residen, lo cual ha hecho que salten las alarmas en redes sociales. Parece que el nido de las ratas o ratones que viven con ellos se encuentra en el Cuarto Fuego, donde pasean sin que ninguna de las integrantes del mismo noten su presencia, a pesar de que caminen por este con las luces encendidas.

Cuarto Fuego, antes y después de que llegaran las nuevas 😱 #LCDLF4 pic.twitter.com/EBCxb0FWrH — Adictos Reality (@Cuartomorado) March 19, 2024

¿Ratones en La Casa de los Famosos? Un video lo confirmaría

En el video podemos ver el Cuarto Fuego, mientras Geraldine Bazán se encuentra hablando y acomodando sus cosas; es entonces cuando una sombra que tiene toda la forma de un roedor, pasa rápidamente por la alfombra del cuarto, mientras se dirige de un lado a otro del mismo. "Hay ratones en Cuarto fuego, se ve algo correr en el piso y ellas no se dieron cuenta" denuncia el texto dentro del clip mientras que señalan la zona exacta donde aparecieron

El video llamo bastante la atención del público, quienes no podían creer que no se dieran cuenta de que habían ratas o ratones en las inmediaciones de La Casa de los Famosos 2024 y señalaron que esto se debía seguramente a la comida que guardan en los cuartos con la intención de que el resto de los habitantes no roben sus raciones, aunque ahora serían los roedores quienes atracan sus alimentos.

"Cuando tiene uno, sabra Dios cuantos hay, tiene comida en los cuartos jajaja", "yo la vi, es otra nueva integrante" y "queremos una peli del ratón van a salir corriendo" fueron algunos de los comentarios. Asimismo, otros usuarios señalaron que se trataba de famosos que no son de su agrado en la casa, como Aleska, aunque algunos más fueron más serios y señalaron "son muy peligrosos los orínes de los ratones"; esperemos que pronto los habitantes de La Casa de los Famosos noten la presencia de estos animalitos.