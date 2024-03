Thalí García acusa que la habrían drogado en La casa de los famosos: 'Yo veía doble'

Thalí García, exconcursante de La casa de los famosos, hizo un live en el que destapó todos los secretos del programa y hasta acusó de que la habrían drogado en el programa.

Thalí García explota contra La casa de los famosos

La conductora y actriz señaló que le llegó una notificación, por lo que Thalí García no se quedó callada y amenazó con demandar y por eso comenzó a hablar de lo que vivió en La casa de los famosos.

"Me llegó este instructivo de notificación donde a grandes rasgos me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a La casa de los famosos y por haberles compartido a ustedes unos screenshots", empezó Thalí García su live.

Aseguró que cuando se enteró que afuera parecía que ella tenía una relación amorosa con Lupillo Rivera y que estaba engañando a su esposo, inmediatamente solicitó hablar con su marido, por lo que la llamaron al confesionario para que pueda comunicarse con él por tres minutos.

Dijo que ella quería que Lupillo Rivera estuviera presente para que pudieran desmentirle a su esposo que no había nada entre ellos, sin embargo, dijo Thalí que la jefa no lo dejó.

Asimismo, mencionó que en La casa de los famosos tienen una psicóloga y un médico que les receta tomar algunos medicamentos, por eso ella acusó que supuestamente la drogaron.

“El médico que tienen adentro te medica te sugiere ansiolíticos, te entrega medicamentos sin abrirlos delante de ti. Estoy segura que me drogaron, les dije que no me quería tomar una pastilla e hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble”, contó la actriz y conductora en el live de 45 minutos que hizo en Instagram.

La encerraban en la suite con Lupillo, iba al confe a pedir irse y no la dejaban, tenía ataques de ansiedad y pedía hablar con su marido

Aseguró que la tenían encerrada en la suite del líder con Lupillo Rivera. Señaló que la retuvieron en el confesionario. “Me tuvieron secuestrada en ese lugar en contra de mi voluntad por más de 45 minutos, yo pidiendo a mi abogado o lo que fuera porque no iba a permitir que difamaran mi imagen”, dijo.