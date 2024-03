Exponen a Aleska Génesis como infiel tras decir que Nicky Jam bloqueaba sus contactos

Aleska Génesis habló sobre su relación tóxica con Nicky Jam en La Casa de los Famosos 2024. La modelo se expresó respecto a cómo fue su noviazgo con el reguetonero y mencionó la característica más tóxica que tenían, la cual consistía en revisarse siempre el celular y estar al tanto de lo que uno recibía por parte de terceras personas, esto con la intención supuesta de crear mayor confianza, lo cual no resultó del todo

Aleska Génesis confesó a los compañeros de su cuarto esta semana en la casa de los famosos que cuando estaba con Nicky Jam solo eran revisarse el celular de ambos e incluso mencionó que una gran molestia de su parte sucedió cuando vio a dos chicas rubias en una zona que generalmente ocupaba ella en los conciertos; sin embargo, resaltó que el reggaetonero fue quien decidió bloquear a todos sus contactos masculinos, lo cual hizo a sus compañeros exclamar que "eso era muy tóxico".

Aleska asegura que después de ella molestarse, explotó contra el reggaetonero y dejó de habalrle por un tiempo, lo cual generó que él borrara las fotos con ella y así, finalizara su relación.

Desmienten a Aleska Génesis por sus declaraciones sobre Nicky Jam

Ante esto, Daniela Navarro, quién es panelista en la gala de eliminación en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024, explicó el motivo detrás de que Nicky Jam bloqueara los contactos de la famosa y aseguró que la joven era una mentirosa.

"A Aleska le gusta hablar y difamar otras personas" aseguro Daniela "estás diciendo mentiras porque a ti Nicky te bloqueó todos los contactos porque coqueteabas con todos y volviste con tu ex novio. Echa el chisme como es Aleska, así que no, pues no estoy de acuerdo porque estás mintiendo" aseguró, con lo cual dejó perplejos a los exintegrantes del reality. Incluso, Sophie cuestionó brevemente antes de ser interrumpida si Aleska había engañado a Nicky Jam, lo cual dio a entender Daniela.