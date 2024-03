VIDEO | Participante de La Casa de los Famosos engaña a su esposo y le piden el divorcio EN VIVO

La Casa de los Famosos Colombia se ha robado la atención de la versión estadounidense este domingo, cuando de manera repentina el esposo de una de las participantes entró para pedirle el divorcio a su mujer de la manera más dramática posible, donde los participantes tuvieron que quedarse quietos mientras él señalaba que su relación con la integrante del reality había terminado.

Se trató del actor Alejandro Estrada, quien es bastante querido en Colombia y entró de un momento a otro a La Casa de los Famosos solo para dar un mensaje a Nataly Umaña, su esposa hasta ahora, con quien terminó debido a una infidelidad por parte de la mujer que se reveló en las camaras del reality para que el público internacional lo viera.

Así fue como Alejandro Estrada le pidió el divorcio a Nataly Umaña EN VIVO

El famoso se acercó a su esposa, quien estaba en la cocina e inmovil junto con la mayoria de los participantes del reality de La Casa de los Famosos Colombia y la saludó para decirle: "Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, del mundo, de todas las personas que puedan estar viendo el programa en este momento, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confie en nuestar relación" explicó, mientras la joven trataba de mirarlo a través del rabillo del ojo.

Alejandro Estrada aseguró que ha visto todo el reality, excepto por los últimos ocho días y puntualiza que "le tomó por sorpresa que dijera ante las cámaras que la relación venía muy mal" ya que señala que eso pudo hablarse en privado y arreglarse del mismo modo, pero que lo importante era tener la confianza y honestidad para hablar entre sí.

"Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada. Perfecto, está muy bien, solo digo que no fue la forma" afirma y luego, señala que es "un ciclo cerrado" a pesar de que consideraba que su relación tenía bases sólidas. "Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces" asegura. Después le dio un beso en la mejilla y le dijo "Gracias por todo, sé feliz. Ojalá esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe lo que realmente tu valoras en la vida".

La reacción de Nataly Umaña

Antes siquiera de que Alejandro Estrada se paseara por la casa y saliera, Nataly Umaña lloraba por la despedida de su esposo. La mujer expresó que consideraba que el famoso es "el hombre más espectácular, caballero, amoroso, leal" y siguió aplaudiendo a quien ahora es su ex esposo; sin embargo, asegura que era real que había una distancia entre ellos, a pesar de que su amor era lo que loa matenía unidos, segun ella. Esto sucede mientras que Miguel Melfi miraba.

Nataly Umaña se expresa después de la visita de Alejandro Estrada#LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL pic.twitter.com/gOXIQDvnmQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 11, 2024

¿Con quién engañó Nataly Umaña a Alejandro Estrada?

Miguel Melfi es un modelo, cantante y actor panameño de 26 años “quien se ha apasionado por la música desde que era un niño y que ya se está consolidando como un importante artista pop urbano de la actualidad”, segun RCN. En su cuenta en Instagram (@miguelmelfi), tiene 730.000 seguidores y en su canal de YouTube suma 70.600 suscriptores.

Durante la primera semana de La Casa de los Famosos Colombia, comenzó a acercarse a Nataly Umaña, quien está casada con Alejandro Estrada y la segunda semana obtuvo el privilegio de líder, el cual perdió tras estrar al baño acompañado de la famosa. Ambos incluso se besaron en las pasadas semanas.