Conductoras de La casa de los famosos tienen pleito en vivo: 'No se soportan' | VIDEO

La casa de los famosos está que arde y es que ahora dos de sus conductoras protagonizaron un momento de tensión que dejó evidenciado que no se soportan.

Los usuarios de Internet no dudaron en criticar el momento y aseguran que ellas ya no pueden ocultar que se llevan mal.

¿Qué pasó con las conductoras de La casa de los famosos?

Todo sucedió porque las conductoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, conductoras de La casa de los famosos Colombia, iban a anunciar el adelanto de lo que se vería en el programa del día siguiente.

Carla le pregunta a Cristina: ‘¿Qué tenemos?”, pero Cristina le responde: ¿Qué tenemos?, usted se sabe la tarea” y la obliga a que ella diga que es lo que va a pasar al otro día en el reality show.

Oferta de trabajo: excelente ambiente laboral 🥰✨



el ambiente laboral: pic.twitter.com/mYGqVKJkai — david puentes (@DavidPuentesSoy) March 7, 2024

El momento se volvió viral no solo por el tenso momento que protagonizaron las conductoras, sino porque los usuarios de Internet aseguran que ellas dos están generando más polémica que los propios integrantes de La casa de los famosos.

“Estas dan más show que los que están adentro”, “Necesito una imagen esa de las letras que diga "que usted se sabe la tarea", “Es que cómo le van a poner a Cristina una compañera así, habiendo tanto presentador talentoso ponen a esa dormida”, "Se ve que no se soportan", “Cuando te pregunten el concepto de pasivo/agresivo", fueron los comentarios de los usuarios de Internet.

Hace una semana, Cristina y Carla ofrecieron una entrevista juntas en la televisión de Colombia, en la que hablaron de cómo se sentían trabajando juntas.

En la conversación aseguraron que estaba contentas de compartir cámara y hasta se abrazaban y Carla dijo que Cristina era su lugar seguro, quien sería que la ayudaría cuando no supiera que hacer.

“Más que tenerla de presentadora, la tengo como colega, como compañera, como mi polo a tierra, la persona de la que me puedo agarrar cuando no sepa que hacer porque el campo de presentar no es mi campo”, comentó Carla, mientras Cristina asentía para respaldarla.