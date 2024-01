La casa de los famosos 2024: ¿Quién es Thalí García, modelo que nadie quiere por su pleitazo con Maripily?

Los pleitos en La casa de los famosos 2024 ya empezaron y las mujeres de la casa tuvieron un tremendo pleito por un chisme, ya que Alana Lliteras le reclamó a Thalí por haber ido con Maripily para decirle tóxica.

¿Quién es Thalí García de La casa de los famosos 2024?

Thalí García es una actriz, modelo y conductora mexicana, originaria de Hermosillo, Sonora, quien actualmente tiene 33 años de edad.

Saltó a la fama porque participó en el reality show High School Musical: la selección, que hizo TV Azteca para lanzar la versión mexicana del clásico juvenil de Disney.

Thalí García de La casa de los famosos Foto: Especial

Fue conductora de Nickelodeon Latinoamérica y como actriz participó en una de las producciones más famosas: El señor de los cielos, en donde salió en la temporada 7 interpretando el personaje de Berenice Ahumada.

Thalí García actualmente está casada con Felipe Aguilar, quien es director y escritor de series de televisión como “Enemigo íntimo”, “Señora Acero”, “La Doña”, “¿Quién mató a Patricia Soler”, entre otras.

Esposo de Thalí García de La casa de los famosos Foto: Especial

Así fue el pleitazo de Thalí García en La casa de los famoso 2024

Todo sucedió porque Alana Lliteras fue a reclamarle a Thalí por haber ido con Maripily Rivera y contarle que supuestamente Alana le dijo Tóxica.

Thalía se defendió y negó haber sido ella la que empezó con el chisme y aseguró que la que le dijo tóxica a Mariipily fue Leslie Gallardo.

“Tienes que seguir tu intuición, yo sé que Maripily le están envenenando la cabeza a todo el mundo y eso se llama inseguridad, a mí no me vas a ver faltarle el respeto a nadie. He sido honesta”, le dijo Thalí a Alana.

Pero después llegaron Maripily Rivera y Leslie Gallardo a enfrentar a thalí García y se armó el pleito. Leslie le dijo que no quiere que le dirija la palabra nunca más y que no invente chismes de ella.

Luego Maripily acusó a Thalí de haberle advertido que todas las mujeres iban por ella, para sacarla del programa.

Después toda la casa terminó involucrada en este pleito. Lupillo Rivera trató de mediar la pelea y se lanzó contra Maripily.

Aunque en La casa de los famosos Thalí García es la menos querida, ya hasta advirtió que va a jugar sola, pues todas las mujeres se unieron contra ella. Sin embargo, afuera los fans la apoyan, pues si bien no es santo de su devoción, los usuarios odian más a Maripily y a Leslie Gallardo.

Los fans aseguraron que todo el discurso que le dio Leslie a Thalí fue una copia de cuando Manelik la maltrataba a ella en Acapulco shore.