Santa Fe Klan publica por primera vez foto del rostro de su hijo y manda mensaje a Maya Nazor

El fin de semana pasado Santa Fe Klan hizo unas polémicas declaraciones que levantaron cejas y acapararon los titulares de los principales medios de comunicación del país. Y es que el rapero guanajuatense reveló que tiene problemas con la madre de su hijo y quien en algunas ocasiones no le permite verlo. Luego de unos días, publicó una foto de él con su primogénito en la que emite un emotivo mensaje.

Luego de que Ángel Quezada lanzara tan polémico comentario, la madre del pequeño comenzó a ser etiquetada en algunas publicaciones en redes sociales, por lo que respondió a las críticas de los fans del rapero, quienes pedían a la modelo que dejara al cantante ver a su hijo. La influencer decidió aclara la situación con su versión se los hechos, sin embargo, poco después borró sus comentarios, aunque capturas de estos ya circulan en redes sociales.

“El papá de mi hijo lo viene a ver cada que a él se le antoja, jamás lo he negado verlo. No opinen si no saben. Luego queda de venir a una hora y llega 5 horas después y el niño esperando”, dijo Maya Nazor, quien agregó que el pequeño no es su prioridad.

Luego de estos comentarios, Santa Fe Klan decidió emitir un emotivo mensaje a su hijo, en el que por primera ve revela cómo es físicamente. Asimismo, en el mensaje señala que Luka, como se llama su primogénito, tiene a la mejor madre de mundo.

"La gente habla lo que quiere sin saber nada, hijo, porque son libres de opinar, pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu ama ni en lo que dicen de tu apá. Somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera", escribió.

"Tienes a la mejor mamá que te cuida mucho y te alimenta todos los días y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando, no importa que no coma bien, que no duerma bien, pero estoy cumpliendo mi sueño", señaló el rapero en su cuenta de Instagram.

Santa Fe Klan revela primera imagen de su hijo. Foto: Instagram

DGC