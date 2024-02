La hicieron famosa, pero Sasha Montenegro odiaba las películas de ficheras por esta razón

La actriz Sasha Montenegro se volvió famosa en México por sus películas picantes, conocidas como Cine de Ficheras, y aunque estas cintas subidas de tono la lanzaron a la fama como una de las vedettes legendarias, parece que a ella no le gustaba hacerlas y se sentía incómoda por grabar escensas en las que se quitaba la ropa.

Esto opinaba Sasha Montenegro de las películas de ficheras

Sasha Montenegro confesó que no le gustaban las películas de ficheras, no le gustaba filmarlas y mucho menos verlas, porque le moelstaba quitarse la ropa y sentía que daba imagen de "retrasada"

Pero, dijo, las hacía porque era lo que vendía en los 80 y era el único tipo de cine que tenía un gran impacto y el único que se hacía en esa época.

"Yo no estoy muy de acuerdo con ellas, a pesar de que ellas me dieron el éxito y la fama. Y las sigo haciendo porque es mi negocio y yo estoy en esta profesión, y las sigo haciendo porque tampoco ha habido otro tipo de cine, realmente es el público el que ha decidido el tipo de espectáculo que ha querido", dijo Sasha Montenegro en una entrevista que dio a Ricardo Rocha en 1982.

Sasha Montenegro era una de las vedettes más famosas y confesó que no le gusta Foto: Pinterest

La actriz, quien fue una de las vedettes más famosas de los 80, comentó que no le gusta ver sus películas en las que se desnuda porque no le agradan, además de que explicó que no eran joyas cinematográficas.

"Yo no las veo porque no me satisfacen...Me siento un poco mal, me molesta, me molesta porque es dificl como ser humano como mujer siempre estar dando una imgaen. La gente se guia por una imagen que uno refleja en una película y que no tiene nada que ver con lo que es uno, para eso uno es actor, llega un momento en que he sentido que estas películas me han dado la imagen de retrasada mental, de 'pobrecita no puede hacer otra cosa más que esto'", señaló la actiz en la entrevista.

Sasha Montenegro filmó varias escenas famosas en las que se quitó la ropa, sin embargo, a ella no le gustaba grabarlas, pese a que se hacían con muy poca gente, aeguró que grabar escenas de desnudos era muy violento.

"Para mí ha sido molesto. Las veces que se ha hecho un desnudo en estas películas se ha hecho a foro cerrado con las puras gentes que se necesitan para ese momento y es un poco menos molesto, pero es violento, siempre he tenido una molestia en hacerlo. Yo quisiera ya no hacerlas más", reveló en aquella ocasión.

Para mí ha sido molesto. Las veces que se ha hecho un desnudo en estas películas se ha hecho a foro cerrado con las puras gentes que se necesitan para ese momento y es un poco menos molesto, pero es violento, siempre he tenido una molestia en hacerlo. Yo quisiera ya no hacerlas más Sasha Montenegro

La actriz dijo que quería explorar el teatro, ya que en ese momento no había participado en ninguna obra, sin embargo, parece que no pudo cumplir su sueño de salir en una puesta en escena.