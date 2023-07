Sergio Mayer y Bárbara Torres se pelean y rompen alianza; fans piden llevarla al psiquiatra

Sergio Mayer y Bárbara Torres se declararon la guerra en La casa de los famosos México, ya que tuvieron una intensa pelea que marcó el fin de su amistad y de su alianza como compañeros del team infierno.

Si la comediante tenía alguna esperanza de pertenecer al equipo de Mayer y Wendy Guevara con este pleito sus posibilidad fueron anuladas, y es probable que Bárbara sea la principal nominada del miércoles 5 de julio.

Sergio Mayer y Bárbara Torres se pelean en La casa de los famosos

Todo sucedió antes de la prueba del líder, todos los habitantes de la casa estaban reunidos en la sala para conectarse con los conductores Diego de Erice y Odalys Ramírez, en ese momento los presentadores cuestionaron a Bárbara sobre cómo se sentía por la salida de su enemiga Raquel Bigorra.

La comediante señaló que Raquel Bigorra mostró su verdadera intención con el comentario que le hizo en el que sugirió “Excelsa” estaba actuando varios personajes dentro de la casa, además de que se aprovechaba del papel de víctima.

Cuando se cortó el enlace con los conductores, Sergio Mayer habló con Bárbara y le dijo que sí coincidía en que estaba jugando a representar papeles en el programa, comentario que le dolió mucho a Bárbara sobretodo porque fueron las mismas palabras que le dijo Raquel Bigorra cuando se fue.

“Ojalá tuviera (muchos personajes) porque sería la actriz del planeta. Qué lindo que rompiste una charla tan divertida”, dijo Bárbara Torres con un semblante molesto.

Mientras que Sergio Mayer le responde que él no se deja manejar por nadie y que él siempre dice lo que piensa y si eso es motivo para ofenderse entonces no es su problema. Además le aseguró que ella se lleva y no se aguanta.

Por su parte, “Excelsa” comentó que ella siempre sigue el juego y le responde cuando se trata de hacer bromas pesadas: “Una cosa es la carrilla y me la aguanto y otra cosa es decir algo que está bien gacho y que dijo esta señora (Raquel) y que lo dices en un tono que no es de carrilla”, comentó la actriz.

Sergio Mayer y Bárbara Torres se dan agarrón en La casa de los famosos México Foto: Televisa

La pelea continuó en el cuarto cuando Bárbara le volvió a reclamar a Sergio y él se defendió diciendo que no se sentía culpable y que si sus comentarios la hacían sentir mal no era culpa de ella.

Bárbara volvió a sacar el tema de la menopausia y Mayer le dijo que si se sentía mal era mejor que no hubiera entrado al programa en donde las emociones son llevadas al límite.

“Excelsa” se fue del cuarto llorando y disculpándose por haber entrado a La casa de los famosos México y dijo que no le importaba que la nominaran en la siguiente gala.

Fans piden llevar a Bárbara Torres al psiquiatra

El comportamiento de Bárbara Torres ya no es del agrado del público y la pelea con Sergio Mayer terminó por hundirla entre las preferencias del público. Los fans consideran que ella no está bien y que necesita atención médica para su salud mental.

“Por fin alguien le dijo las cosas como son”, “Ya harta ya que la saquen”, “Es hora de sacar a esta señora tan problemática”, "Que energía más oscura tiene esta señora. Cómo se fue Raquel tenía que encontrar otro 'enemigo'", “Llévenla con el psiquiatra”. "Bárbara actúa muy extraño a veces por salud mental debería salir”, "Lleven a Bárbara a un psiquiatra urgente ya no es agradable verla se ve q la pasa mal”, fueron algunos de los comentarios de los fans.