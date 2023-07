Sergio Mayer le dice en la cara a Nicola Porcella que no lo quería en el Team Infierno | VIDEO

Sergio Mayer por fin le confesó a Nicola que no lo quería en el Team Infierno de La casa de los famosos porque lo consideraba un traidor.

Todo sucedió en la fiesta cavernícola que tuvieron los habitantes de la casa y en una dinámica, Wendy Guevara exhibió a Sergio Mayer y no le quedó de otra más que aceptarlo.

El juego se trataba de que dos participantes del programa se colocaran en un panel y ahí se hacían preguntas incómodas y tenían que responder solo con señas.

Wendy Guevara inventó las preguntas y cuestionó fuertemente a Sergio Mayer y Poncho de Nigris: "¿Quién de ustedes dos no quería a Nicola dentro del Team Infierno porque decía que era un traidor porque venía solapando a Jorge diciéndole todo".

Sergio Mayer no dudó en aceptar que fue él quien no lo quería en el Team Infierno, además, Wendy Guevara, después de meter cizaña, le dijo a Nicola que no lo tome personal, porque según eran preguntas del público.

Nicola lloró cuando se enteró de el Infierno dudaba de su lealtad

Sin embargo, Nicola Porcella siempre supo de esta intención de Sergio Mayer, de hecho por eso lloró y cuando salió nominado se desahogó con Jorge Losa, pues el peruano se sentía mal porque su equipo estaba dudando de su lealtad. Jorge lo reconfortó diciéndole que hasta el Team Cielo sabía que Nicola era fiel al Infierno.

Después de este momento, Nicola decidió hablar con Sergio Mayer para expresarle lo que sentía por la situación. Sin embargo, Mayer minimizó lo que sentía diciéndole que él exageraba las cosas y que estaba sensible por la nominación.

En ese sentido, los fans acusaron a Sergio Mayer de hacerle gaslighting a Nicola Porcella.