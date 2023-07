La Casa de los Famosos: Sergio Mayer teme que Wendy gane el reality show por esta razón

Al parecer, Sergio Mayer ya está preocupado porque Wendy Guevara se está perfilando como ganadora de La Casa de los Famosos. Durante una conversación entre habitantes de la casa más famosa de México, el exgaribaldi se desahogó y dijo que no le parecía justo que lo pusieran a competir contra una influencer.

Durante una conversación entre Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho De Nigris, se habló sobre las posibilidades que tiene la integrante de Las Perdidas de ganar la competencia: "Si a mí me dicen: 'Oye, vas a entrar a competir contra influencers, contra youtubers que tienen millones de seguidores', yo hubiera dicho: 'Metan a influencers, no me metan a mí", puntualizó Sergio Mayer, quien al parecer sentía frío, pues postaba una chamarra negra.

El expolítico mexicano señaló que todo el tiempo lo bombardean con comentarios que aseguran que Wendy Guevara va a ser la ganadora del reality show: "Yo no entre a competir con youtubers", dijo notablemente exaltado.

Poncho De Nigris señaló que la personalidad de Wendy, burlona, extrovertida y juguetona, está generando contenido y "eso es lo que está jalando". "Si todos los días me lo estás poniendo, generas empatía", apuntó Mayer, quien señaló que lo que hace Wendy lo "meten hasta por los ojos".

Sergio se negó a "jugar" como lo hacen los demás integrantes: "No es mi estilo, no es mi tema", dijo Mayer. "No, pero es que cada quién jugamos diferente", apuntó Barby, quien se encontraba presente, pero no nos habíamos percatado porque se puso en un punto ciego.

"Yo no entré a competir contra seguidores ni contra contenido, yo entré a jugar a la casa con otro tipo de acuerdo y lo que ellos hace está bien, es divertido, pero si a mí me dicen que es para generar contenido...", agregó Mayer.

"Nosotros somos los únicos de la vieja escuela que quedamos, ya se fueron todos y estas son las nuevas generaciones, las que siguen", dijo Poncho De Nigris, ya resignado a lo que venga.

