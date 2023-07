Serie retrata el lado humano Centauro del Norte

Un Francisco Villa humano, con virtudes, errores y fracasos se muestra en la serie Pancho Villa: El Centauro del Norte, que sigue los pasos del caudillo de la Revolución Mexicana, desde el altercado que tuvo para defender a su hermana mayor, pasando por su faceta como bandido hasta su participación en el movimiento que derrotó a Porfirio Díaz y su etapa como gobernador de Chihuahua.

“Estamos acostumbrados a que es el bueno o es el malo, en este caso, aquí lo vamos a ver como cualquiera, con sus errores, virtudes, logros, fracasos, vamos a ver ese lado humano, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos niveles de maldad y de ser buenos”, compartió a La Razón el actor Jorge A. Jiménez, quien da vida al Centauro del Norte, personaje de la historia de México que hasta nuestros días genera controversia y a quien este 20 de julio próximo se le recuerda en su centenario de su asesinato.

El histrión destacó que en esta producción los espectadores verán a un Pancho Villa nunca antes mostrado en las pantallas. Durante décadas esta figura histórica ha inspirado películas que narran aspectos de su vida, protagonizadas por actores como Antonio Banderas y Pedro Armendáriz.

“Fue representarlo de tal manera que nunca se había hecho, el reto también se encontraban en que sé que lo han hecho grandes actores, pero de lo que siempre estuve seguro es que iba a ser un Pancho Villa único, que jamás se había visto y que no va a tener un punto de comparación con ningún otro, eso me dio la fuerza de decir: ¡Vamos por nuestro Pancho Villa!”, comentó el también actor de Historia de un crimen: Colosio y Narcos: México.

Disfruté mucho todo el proceso de principio a fin. Soy de pueblo, de rancho, de Zaragoza, Coahuila, estoy acostumbrado al monte, para mí ver estas haciendas gigantes fue totalmente nuevo, sacado de una película

Jorge A. Jiménez, Actor

La manera en que se retrata a Doroteo Arango, nombre real del general revolucionario, también la destaca la actriz Gabriela Cartol (Lucita, esposa legítima del caudillo).

“Es una visión humana, creo que eso es lo interesante, que no se va a ver este retrato que tenemos todos en colectivo, ya sea el héroe o el bandido, va a tener las dos capas, ya el público decidirá por cuál se va”, dijo a este diario.

La actriz de La camarista destacó que Lucita es una mujer, que si bien se comportó acorde a lo que su época le pedía, hubo momentos en los que se rebeló.

“Está retratada como una mujer de la época, es compleja y cuestiona también, al mismo tiempo que se pone al tú por tú, es la mujer que se queda con Pancho Villa hasta el día de su muerte”, comentó.

En la serie, que se estrena mañana en la plataforma de streaming Star+, también aparecen personajes que fueron cercanos a Pancho Villa: Rodolfo Fierro (Leonardo Alonso), mano derecha del caudillo, y Tomás Urbina (Armando Hernández), fiel acompañante y compadre del Centauro del Norte.

“Rodolfo Fierro es un personaje del que hay poca información, porque era muy malo, incluso en su ciudad natal llevaron una estatua y no la quisieron, su tumba no la visita nadie. Rafa Lara (director y showrunner), no quería el melodrama, sino este tipo de actuación en el que se viera una interpretación orgánica real, porque va a verse a nivel internacional, esto permite que tengan esta percepción de que esto que estoy viendo es honesto, más allá del estereotipo o arquetipo de los personajes”, comentó a este diario Leonardo Alonso.

Una belleza visual

La serie Pancho Villa: El Centauro del Norte destaca por recrear fielmente la época en la que vivió Doroteo Arango, desde los vestuarios hasta la utilería y las batallas que se libraron, destacando los paisajes de Jalisco, donde se rodó.

“La serie cuenta con la manufactura que realmente sobrepasa las expectativas de cualquier público exigente, es la oportunidad para retornar a esa época. Está muy bien cuidada, no solamente los guiones, los paisajes, sino también el vestuario, el maquillaje.

“Todo lo técnicamente significa esta serie nos llena de orgullo y satisfacción para que el público se sienta compensado, bien merecido el homenaje y lo que estamos contando con respecto a Pancho Villa y la Revolución”, destacó en entrevista el actor Armando Hernández.

Por su parte, Jorge A. Jiménez resaltó los desiertos inmensos donde los personajes libraron impactantes batallas.