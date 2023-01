¿Shakira, ardida tras canción contra Piqué?; debate en redes acusa machismo contra ella

Wey a Shakira le está pasando lo mismo que a Taylor Swift, les incomoda que una mujer monetice porque si un vato sube una canción para su ex, rolaza pero si lo hace una mujer es una ardida que no supera

Bien lo dijo Shakira “Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”

Diosaaa pic.twitter.com/lTEmSjzRbC