Filtran nueva canción de Shakira dedicada a Piqué: "te quedé grande... te sal-pique"

Shakira va a lanzar una colaboración con Bizarrap y ya se filtró la que sería la letra de la canción, la cual le tira sin piedad y con todo a Piqué.

Poco antes de esto, se vio una avioneta sobrevolando Miami con una pancarta que decía: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” con la fecha “11/01/23″.

A través de Twitter se filtró la posible letra de la nueva canción de Shakira, la cual deja claro que la colombiana está lejos de perdonar a Piqué, y que su infidelidad le va a dar mucho material creativo.

Y en la letra, Shakira le da unos golpes tremendos a su ex, e incluso dice que no regresará con él pese a que le llore, aunque eso realmente es poco probable que pase, pues el fifas anda todo feliz con su Clara Chía.

Los hijos de Shakira y Pique cuando empiece a sonar por la radio una canción sobre el divorcio de sus padres pic.twitter.com/Ej1j2SSwzp — Omar (@omar_rumbo) January 10, 2023

La canción de Shakira contra Piqué:

A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú.



Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique.



Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.



Entendí que no es culpa mía que te critiquen.



Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.