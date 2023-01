¿Galilea Montijo está embarazada? Esto se sabe

La conductora Galilea Montijo vivió un momento en el que comenzó a sentir síntomas que la hicieron pensar que esperaba a su segundo hijo.

En el programa de Netas Divinas, Galilea Montijo compartió cómo vivió ella los cambios en el cuerpo de la mujer que la hicieron preocuparse y pensar que a sus 47 años se convertiría en mamá nuevamente.

Galilea Montijo compartió en el programa que comenzó a tener síntomas que la preocuparon en el 2020, ya que primero no le llegaba su periodo, además de que se le juntó todo la muerte de Magda Rodríguez y que le dio COVID.

Me fue muy mal ya sabes, el bochorno, era una cosa de ‘por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar’; yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora, me da Covid, le hablo a mi doctor y le preguntó qué se hace, qué debo de dejar de tomar