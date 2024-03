Shakira se lanza contra Piqué en programa de Jimmy Fallon: 'Me arrastraba' | VIDEO

La cantante Shakira apareció en el programa de Jimmy Fallon para promocionar su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran” y ahí de cómo Piqué se volvió un ancla para su carrera.

En la conversación Shakira dijo que sentía que no podía crecer en el mundo de la música: “Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma porque no tenía tiempo. Era lo que tenía tener marido”, mencionó la cantante colombiana.

En ese sentido no dudó en tirarle nuevamente a su ex y decir que Piqué era quien le impedía sacar nueva música.

"No tuve tiempo. Fue el factor marido. Ahora no tengo marido. Sí, el marido me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre. Ahora realmente puedo trabajar", mencionó la artista.

Shakira y su álbum catártico para superar el dolor de su ex

La cantante colombiana mencionó que su disco ha sido catártico para ella, pues pudo plasmar todo el dolor que le provocó la infidelidad de Piqué en su nuevo material discográfico.

"Estaba recogiendo pedazos de mí misma del suelo. Estaba tratando de reconstruirme. La música era el pegamento. Estaba transformando el dolor, la ira y la frustración en creatividad, productividad, fuerza y resiliencia", mencionó la artista multipremiada.

"La resiliencia de un diamante, ¿sabes? Por eso elegí la metáfora de las piedras preciosas, por la resiliencia que tenemos las mujeres hoy cuando tenemos que enfrentar la adversidad", compartió la estrella latina.

Shakira contó que el nombre de su álbum de “Las mujeres ya no lloran” es porque a las mujeres les ha tocado llorar mucho y ahora es el turno de los hombres de hacerlo.

“Durante demasiado tiempo nos han enviado a llorar sólo porque somos mujeres", “Tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que curarnos de cierta manera. Y no creo que nadie deba decirnos cómo curarnos. Se supone que nadie debe decirle a una loba cómo lamer sus heridas”, indicó la artista, quien además presentó su nuevo sencillo “Puntería”, el cual canta junto a Cardi B en su nuevo disco.

Durante el programa, Shakira también hizo un scketch junto a Drew Barrymore, el cual fue una broma que salió de su canción “Hips don’t lie”.