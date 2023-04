Shakira le responde a Piqué por atacar a sus fans latinos: "Orgullosa de ser latinoamericana"

Shakira y Piqué vuelven a protagonizar una pelea en redes sociales, luego de que el exfutbolista hablara mal de los fans de la colombiana.

Todo sucedió porque Piqué asistió a un programa en el que habló de cómo los fans latinos de Shakira y se quejó de que lo han criticado y los llamó “gente que no tienen vida”.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada. No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada, es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots...”, señaló Piqué.

“Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine... ¡Qué les den por el cu...”, continuó el exfutbolista.

Sin embargo, estos comentarios hicieron que nuevamente los usuarios de Internet atacaran a Piqué y lo tacharan de Xenofóbico.

“Ese Piqué es xenofóbico él fue el que falló en el matrimonio a Shakira sin pensar en sus hijos”, “Habla tantas cosas sin sentido, siempre las mismas estupideces”, “¿Qué tiene que ver que sea latinoamericana? Tu comentario xenofóbico”, fueron algunos de los comentarios.

Shakira defiende a su gente de Piqué

Shakira salió en defensa de su gente y con un contundente mensaje se lanzó contra Piqué. En su cuenta de Twitter la cantante escribió “Orgullosa de ser latinoamericana” y añadió los emojis de las banderas de los países latinos.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Desde que Shakira empezó a romper records mundiales con su tema con Bizarrap, la cantante siempre se ha mostrado orgullosa de que su logro haya sido con una canción de una mujer latina y en español.