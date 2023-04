VIDEO: Shakira genera que MILES de personas acosen a Piqué por redes sociales y la reacción del futbolista es brutal

Gerard Piqué confesó que gracias a la canción de Shakira con Bizarrap miles de personas lo han acosado en redes sociales y dijo lo que ha hecho para lidiar con los mensajes que recibe, sobre todo de los fans de la artista colombiana.

En un clip que circula en redes sociales, el exjugador del Futbol Club Barcelona habla sobre la reacción que ha traído la canción en donde Shakira claramente le tira por haberla engañado con Clara Chía.

"Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, pero barbaridades de miles. No los conozco de nada, gente que está ahí, no tienen vida. Qué importancia les tienes que dar, cero. Es gente que nunca la vas a conocer en tu vida, son como robots", dijo el jugador.

¿Kings League de Piqué llega a México?

La Kings League es todo un fenómeno mundial, desde hace meses se ha rumorado de la posibilidad de tener un equipo en México y Poncho de Nigris compartió un mensaje en redes sociales que le echó más leña al fuego.

En su cuenta de Twitter el actor aseguró que ya hay conversaciones con la liga de Ibai Llanos y Gerard Piqué, además de nombrar a su hermano Aldo de Nigris como el director técnico, recordando que es exjugador de clubes como Monterrey y Chivas, además de la Selección Mexicana.

"Ya estamos en pláticas con la Kings League vamos a hacer el mejor equipo del mundo. Con gente que sabe de futbol. Va Aldo de Nigris de técnico con Paco Palencia con los jugadores entre España y regios. Una mezcla de Barcelona y NUEVO LEÓN. VOY DE PRESIDENTE! Gracias Ibai Llanos", se puede leer.

