¡Que siempre sí! Wendy Guevara presume que tuvo cita con futbolista del América que la bateó | VIDEO

La influencer Wendy Guevara está imparable y es que siempre sí tuvo una cita con el futbolista del América que la bateó.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la integrante de Las Perdidas compartió un video en el que aparece en una cena junto al futbolista Kevin Álvarez, pero también estuvieron presentes otras celebridades como Anitta.

Wendy Guevara habló de la polémica de que el joven futbolista la había bateado y la influencer comentó que era mentira, sino que todo era parte de una broma.

Señaló que Kevin Álvarez tiene novia y que durante la cena el joven le contó a ella y a Anitta cómo era su relación con su novia.

“Hace unos días tuve unas reacciones a los jugadores del América y me salió este chico Kevin y me estaban diciendo: ‘Wendy, te bateó’. Obviamente cuando yo dije eso fue de juego, sí está lindo, pero no porque él tiene su novia. Nos está platicando muy bonito de su novia, bueno no sé si tiene novia, creo que tiene cinco”, señaló Wendy Guevara en un live de Instagram.

Asimismo, Wendy señaló que Kevin nunca la bateó y que se portó muy amable, en ese sentido el futbolista apareció en el live con ella y también señaló que no la bateó.

“Para que vean que no me hizo grosería, ni me hizo el feo”, mencionó la influencer a lado del futbolista.

¿Qué dijo Kevin Álvarez de Wendy Guevara?

La influencer realizó una dinámica tras salir de La casa de los famosos, en la que le reaccionó a fotos de futbolistas y cuando vio a kevin se le fue con todo porque dijo que estaba muy guapo.

"No, a ese sí le mando cinco. ¡Ay, Jesús de Veracruz, qué delicia, qué cosa tan bonita hace la vida, de verdad. Kevin Álvarez, luego te veo", dijo Wendy Guevara.

A lo que el jugador respondió al mensaje de Wendy en una historia diciendo que la que quería la cita con ella era su mamá porque la señora es fan del Team Infierno.