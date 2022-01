¿Silvia Pinal tiene demencia? Esto dice Alejandra Guzmán

Silvia Pinal ya se recupera en casa tras haber sido hospitalizada a causa de COVID. Su hija Alejandra Guzmán contó a los medios de comunicación que la actriz de 90 años padece de demencia.

Alejandra Guzmán habla del estado de salud de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán fue abordada por los medios de comunicación, quienes le preguntaron por el estado de salud su mamá, la cantante dijo que se tomó la decisión de que Silvia Pinal se recuperara en casa para que no fuera a infectarse de algo más fuerte y también para ayudarla a su demencia.

“Vamos a estar 10 días (aislados) en los cuales ella todavía puede infectar, entonces estamos muy resguardados y más porque era un peligro tenerla ahí cerca de algo más peligroso. Entonces, fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir también para su demencia que a veces estaba sola en el hospital", dijo Alejandra Guzmán.

Cabe recordar que en el 2018 comenzaron a surgir rumores acerca de que Silvia Pinal padecía demencia, pero Alejandra Guzmán lo desmintió, incluso, en octubre de 2020, su hijo Luis Enrique Guzmán negó otras versiones, entre ellas que su madre sufriera Alzheimer.

“Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”, señaló el hijo de Silvia Pinal.

KR