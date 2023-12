Sofía Castro abolla su camioneta al huír de reporteros: "espero que Santa pueda arreglármela"

Este martes, Sofía Castro compartió en sus redes sociales un accidente con la prensa que resultó en que su camioneta se abollara de un lado; resulta que el conductor trató de evadir al grupo de reporteros con un volantazo que resultó en el golpe, ante lo cual la artista reaccionó en sus redes sociales.

"Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender" explicó en su mensaje "Hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos siempre de cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídennos a nosotros" elaboró la artista, quien participa actualmente en la novela El Maleficio.

Este fue el mensaje de Sofía Castro que subió a su cuenta de Instagram. Especial

Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan cooperacha bromea para finalizar el mensaje.

Así fue como la hija del productor José Alberto "El Güero" Castro pidió a los periodistas evitar accidentes y no obstruir el paso, así como permitir el paso de los automóviles, pues si el chofer no hubiese dado el volantazo, pudieron haber consecuencias severas para los periodistas implicados, quienes se salvaron de no ser arrollados por el carro.

¿Por qué los reporteros iban detrás de Sofía Castro?

Fue durante la salida que reporteros abordaron a la joven, pues trataban de obtener alguna declaración al respecto sobre el supuesto regreso de su madre, Angélica Rivera, a las telenovelas.

Recientemente, Sofía Castro compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde aparece su madre en el set de El Maleficio, la novela donde participa la actriz actualmente, lo cual despertó nuevos rumores sobre que "La gaviota" podría volver a filmar este tipo de contenido o incluso tener una aparición especial en la novela de su hija.

En aquel momento, la artista comentó que le encanta que su madre la acompañe al set de grabación mientras comparte su break para comer en compañía de Angélica Rivera. Sin embargo, ahora se sabe que solo se trataba de una visita.