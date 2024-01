Estos son los títulos que se despiden de Netflix en febrero ¿hasta cuándo podrás verlos?

Netflix se prepara para realizar una nueva rotación respecto a sus películas y series, motivo por el cual una selección de sus títulos será retirada durante febrero y llegarán nuevas producciones al mismo tiempo. Esta práctica surge por los acuerdos de licencia, que establecen cierto tiempo de disponibilidad para cada producción.

Estas son algunas de las historias que no veremos más en Netflix:

Las películas que salen del catálogo de Netflix en febrero

1 de febrero

“Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series” (Temporada 1 - 50+ episodios)

“Cloudy with a Chance of Meatballs 2″ (2013)

“DC League of Super-Pets” (2022)

“13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” (2016)

“Arctic” (2018)

“Baby Mama” (2008)

“Black Christmas” (2019)

“Black Swan” (2010)

“Call Me by Your Name” (2017)

Estos son los títulos que abandonarán la plataforma de Netflix por completo. Especial

“Downsizing” (2017)

“Eagle Eye” (2008)

“Eat Pray Love” (2010)

“Fatale” (2020)

“Forgetting Sarah Marshall” (2008)

“Green Lantern” (2011)

“Guilty” (2015)

“Heat” (1995)

“How Do You Know” (2010)

“How to Train Your Dragon” (2010)

“In the Line of Fire” (1993)

“La La Land” (2016)

“Murder on the Orient Express” (1974)

“National Champions” (2021)

“Scott Pilgrim vs. the World” (2010)

“Sherlock Gnomes” (2018)

“Survivor” (Temporada 32 - Kaôh Rōng)

“Taken” (2008)

“Taken 2″ (2012)

“The Addams Family” (1991)

“The Bling Ring” (2013)

“The Mortal Instruments: City of Bones” (2013)

“The One” (2001)

“The Wife” (2017)

“The Wretched” (2019)

“Who Am I” (2014)

“Zig & Sharko” (Temporada 3)

4 de febrero

“Doob: No Bed of Roses” (2017)

“The Ultimate Braai Master - Season 7″ (2021)

5 de febrero

“The Informer” (2019)

“The Ultimate Braai Master” (Temporada 1)

6 de febrero

“Bangkok Love Stories: Innocence” (Temporada 1) - Eliminación de Netflix Original

“Sons of the Caliphate” - 2 Temporadas (2017)

8 de febrero

“Meet the Adebanjos” (Temporadas 1-3)

10 de febrero

“Prisoners” (2013)

11 de febrero

Father Stu (2022)

Goosebumps (2015)

Mundina Nildana (2019)

12 de febrero

This Is the Life (2008)

13 de febrero

Christine (2016)

Sleepless Society: Insomnia (2019)

15 de febrero

Ayana (2017)

Chicken Run (2000)

Prometheus (2012)

Real Steel (2011)

16 de febrero

Last Man Down (2022)

The Resurrection of Gavin Stone (2017)

17 de febrero

Pahuna (2018)

Versailles (Temporada 3)

20 de febrero

Kevin James: Sweat the Small Stuff (2001)

Operation Finale (2018)

21 de febrero

Zindagi in Short (2020)

24 de febrero

Married at First Sight (Temporada 12)

The Real World (Temporada 12)

27 de febrero

19-2 (Temporadas 1-3)

Million Pound Menu (Temporadas 1-2)

Unsolved: Tupac & Biggie (Temporada 1)

28 de febrero

American Pickers (Temporada 15)

29 de febrero

Babylon Berlin (Temporadas 1-3) - Eliminación original de Netflix

Morbius (2022)

Snowpiercer (2013)

The Farewell (2019) - Eliminación de A24.