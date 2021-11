Spider-Man: No Way Home: Llega el segundo tráiler ¿Y los Spider-Man?

La espera terminó y por fin se estrenó el segundo tráiler de la esperada cinta “Spider-Man: No Way Home” en la que hubo más revelaciones, pero ¿y el spiderverse?

El tráiler de “Spider-Man: No Way Home” dejó impactados a los fans de Spider-Man al dar más detalles de lo que se espera en la película que se estrena el próximo 17 de diciembre.

En el tráiler de “Spider-Man: No Way Home” se confirmaron varios rumores que venían circulando en las redes sociales, por ejemplo, se dio a conocer que Spider-Mn sí peleará con el Doctor Octopus en el puente.

Además del regreso de Williem Dafoe como el Duende Verde, personajes de las películas de Tobey Maguire. También se presentó al Electro de Jamie Foxx y Sandman.

¿Qué pasa con el Spiderverse? ¿Se juntarán los tres Spider-Man?

Los fans llevan pidiendo que en “Spider-Man: No Way Home” aparezcan los tres actores que interpretan a Spider-Man, sin embargo, en el tráiler no salieron, pero aún se mantiene la esperanza.

Sin embargo, en este tráiler de “Spider-Man: No Way Home” no se vio nadie más que al personaje de Tom Holland, sin embargo, la esperanza de que aparezcan los tres actores se dio cuando el doctor Octopus menciona la frase “Tú no eres Peter Parker”, haciendo referencia al Spidey de Tobey Maguire.

Asimismo la confirmación de Lizard conserva la esperanza de ver a Andrew Garfield, pues en TAS fue cuando pudimos ver a este villano.

