'Succesion' gana como Mejor Serie de Drama en los Globos de Oro 2024 en su última temporada

Este domingo, Succesion se convitió en la Mejor Serie de Drama segun los Globos de Oro, premiación que celebra lo mejor del cine y la televisión; la serie creada por Jesse Armstrong ha llegado a su última temporada este 2023. La serie se centra en la familia Roy, los propietarios del conglomerado mundial de medios y entretenimiento Waystar RoyCo, y su lucha por el control de la empresa en medio de la incertidumbre sobre la salud del patriarca de la familia.

La serie recibió dos Globos de Oro antes de este y a lo largo de su meición, recibió una serie de elogios por parte de la crítica gracias a su escritura, actuación, humor, partitura musical, dirección, valores de producción y examen de su tema.

¿Dónde ver "Succesion"?

La serie con sus cuatro temporadas está disponible a través de HBO Max, quienes además producen la ficción, y se estrenó el 27 de abril de 2018, pues su estreno mundial llegó con el Festival Series Mania en Lille, Francia. Cada temporada tiene alrededor de cuatro episodios, algo que hay que tomar en cuenta al momento de preparase para disfrutar de esta interesante historia de negocios y traiciones.

Generalmente se le considera a Succesion considera una de las mejores series de televisión de todos los tiempos, por lo cual era lógico que en su final, se llevara el premio a Mejor Serie de Drama. Cabe destacar que la serie tiene una media de 95% de aprobación de la crítica y un 88% de los espectadores, aunque ha llegado a su final definitivo, pues la directora del drama reveló que no habrá ningún spin-off de la serie.

La serie enfrentó otras importantes historias como 1923, The Crown, The Diplomat y The Last Of Us. Si bien la serie protagonizada por Pedro Pascal era un favorito dle público, habrán más oprotunidades para la serie de zombies.