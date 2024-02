Super Bowl LVIII: Los mejores MEMES sobre el medio tiempo de Usher

Este domingo, Usher fue el encargado del medio tiempo en el importante evento. El artista no dudó en aprovechar el talento humano en su máxima expresión durante el medio tiempo, al reunir no solo bailarines, sino artistas importantes a participar con él en su medio tiempo. El público celebró a Usher y su apariencia en el evento, aunque algunos señalaron que su presentación no fue lo más entretenido del evento.

A pesar de ello, el espectáculo tuvo varias quejas, ya que el público parecía esperar algo diferente de lo que el había llamado el resumen de 30 años de carrera en 13 minutos, así como la participación de figuras como Ludacris, CeeLo Green y Ludacris.

Los mejores memes sobre el medio tiempo del Super Bowl LVIII

A pesar de ello, no faltaron los memes; en primer lugar, señalaron que el artista explotó un poco más su baile al inicio del show;

El invitado que debió llevar Usher 😅 pic.twitter.com/GbRE9UmuKW — Sopitas (@sopitas) February 12, 2024

Por otro lado, algunos se mostraron poco entusiastas con el show de Usher, al señalar que les resultó incluso aburrido:

Usher dijo "vamos a dar el show del Super Bowl más aburrido de la historia". pic.twitter.com/opbRPm1Nbc — 🎀Javi🎀 (@Javalexander2) February 12, 2024

Otros usuarios más no podían creer que Alicia Keys formaba parte de sus artistas invitados y mostraron sorpresa ante la gran pero corta interpretación de la artista:

Sin embargo, el público en definitiva se sorprendió al ver a Usher, con sus 45 años, sin camisa y con un cuerpo perfecto:

Excelente el show de Usher en el #SuperBowl2024 pic.twitter.com/zvF8lJSSwT — El Pesimista (@3lPesimista) February 12, 2024

asi me senti ahorita que se quito la camisa el usher pic.twitter.com/HzaGKutuUJ — adrian (@adrianurbina01) February 12, 2024

Algunos sin embargo, pensaron que sería otro Usher quien se presentaría en el medio tiempo:

Y para otros, el mejor show de medio tiempo del Super Bowl sigue perteneciendo a otros artistas:

Aunque en definitiva, en esta ocasión, perdieron las believers, puesto que Justin Bieber no participó en el medio tiempo de este año: