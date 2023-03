Tania Rincón llora en Hoy al hablar de separación con Daniel Pérez: "Dejó la casa el domingo"

Tania Rincón se sinceró sobre su separación con Daniel Pérez y en el programa de Hoy lloró al hablar del duro momento que pasa con su ex esposo.

La conductora de Hoy se mostró muy conmovida al hablar de su situación y agradeció al público y a la gente del programa por su apoyo.

“No nos casamos pensando que esto iba a acabar, pensamos en que estaríamos toda la vida, independientemente de eso, son 16 años juntos. Sé que no nos equivocamos al elegirnos. Dicen que si quieres conocer a alguien divórciate de él. Así que estoy conociendo más a Dani y agradezco a la vida profundamente porque no solo me regaló dos hijos… Siempre te voy a tener un profundo amor. Gracias a mi familia, mis amigos”, dijo Tania Rincón.

Tania Rincón señaló que aunque no estén juntos como pareja seguirán siendo familia por sus dos hijos que tienen en común y con lágrimas en los ojos comentó que Daniel Pérez se fue de su casa el domingo.

Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer su nueva casa. Si estamos bien, nuestros hijos van a estar vez. Suplicamos mucha empatía. Sé que no es la primera mujer que pase por algo así, pero no porque sea amistosa, no quiere decir que no sea dolorosa” Tania Rincón

Tania Rincón niega que separación sea por tercero en discordia

Tania Rincón salió de Televisa y habló con los reporteros que la esperaban para hablar un poco más sobre la separación con Daniel Pérez.

Señaló que siguen llevando a sus hijos a la escuela, a las actividades extracurriculares y que por lo tanto los seguirán viendo juntos.

En redes sociales los usuarios especularon que la causa de la separación es que hubo un tercero en discordia, pero Tania Rincón señaló con un contundente “no” que es mentira que su separación haya sido por una persona ajena a la relación.