Sebastián Yatra y Aitana terminaron su relación, luego de casi un año de noviazgo por lo que dejaron a sus fans tristes por su ruptura.

El colombiano fue quien confirmó la separación con Aitana, luego de que ofreció unas declaraciones a la prensa en las que señaló que ambos están solteros.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida y en este momento los dos estamos solteros y andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", dijo Sebastián Yatra.

Por su parte, los fans conectaron los puntos y señalaron que en el último concierto de Aitana ella dijo que se sentía muy triste y que no la estaba pasando bien, pero en ese momento no se sabía por qué, hasta que Yatra reveló que ya no están juntos.

"Mi padre antes de salir al show me ha dicho frases súper bonitas que estaba viendo en TikTok, porque mi padre utiliza TikTok. Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate que voy a estar fatal porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", mencionó.

¿Por qué terminaron Sebastián Yatra y Aitana?

Ninguno de los dos famosos ha hablado sobre las razones por las que ya no están juntos, sin embargo, los fans hicieron un recuento de las cosas que habrían pasado entre ellos que los llevó a terminar su relación.

Señalaron que Aitana no asistió a la boda de Andrés, el hermano de Sebastián Yatra, la cual se realizó el 13 de noviembre, por lo que los fans aseguran que quizá desde ese tiempo ya no están juntos.

Sebastián Yatra y Aitana rompieron Foto: Especial

También Aitana estuvo de viaje con sus amigas y se reencontró con su exnovio Miguel Bernardeau en el funeral de un familiar de un amigo que tienen en común.

Lo que más llamó la atención es que Sebastián Yatra y Aitana estuvieron juntos en los Latin Grammy el 17 de noviembre en Sevilla, se les vio en un restaurante, sin embargo, posible estaban tratando de salvar su relación.

Sin embargo, todavía no salen a la luz los motivos reales de la separación, con base en las declaraciones de Yatra su ruptura se habría dado porque tienen planes de vida diferentes.