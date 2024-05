The Last of Us 2 presenta las primeras imágenes Pedro Pascal y Bella Ramsey ¿Cuándo se estrena?

“The Last of Us” es una de las series más queridas de todos los tiempos recientes y los fans están muy ansiosos de que ya se estrene la segunda temporada. Por ello, la plataforma de Streaming sorprendió al anunciar la fecha en la que llegará la serie y además compartió las primeras imágenes oficiales de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie para esta nueva parte de la historia.

Esto ocurre a tan sólo unos días de que se filtraran las primer fotos de Bella Ramsey e Isabella Merced como Ellie y Dina, las cuales en el segundo videojuego son pareja. Respecto al fichaje, Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de la serie, afirmaron que Isabela es una gran intérprete y que su carisma es singular.

Downtown Nanaimo is also ready for #TheLastofUs Season 2 filming, set to begin tomorrow, May 12 🎬 pic.twitter.com/7vn5Sl0eg5 — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) May 11, 2024

"Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante. Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia”, señalaron.

“The Last of Us: Parte 2” se estrenó en Playstation el pasado 2020 y generó mucha polémica por su historia, la cual es muy intrincada como para que la pongamos aquí, además de que tiene un muy inesperado y brutal giro en la trama que es muy probable que te hará enojar y despotricar contra la serie.

Ellie and Dina on set of The Last of Us HBO Season 2 💙 pic.twitter.com/XNsBPzdguK — DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2024

Según HBO Max, la segunda temporada de “The Last of Us” se estrenará el próximo año 2025, aunque no se anunció ni el mes ni el día exacto de cuando sucederá. Ya se había dicho que sería el 12 de febrero, pero no se sabe si se mantendrá aquel día o si se retrasará por los rodajes, los cuales siguen hasta ahora desarrollándose.

Además, se espera que Bella Ramsey y Pedro Pascal compartan pronto alguna información sobre el tema.