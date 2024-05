The Last Of Us: Así lucen Bella Ramsey e Isabela Merced como Ellie y Dina | FOTOS

La segunda temporada de The Last of Us va tomando forma poco a poco y los fanáticos han enloquecido después de ver las primeras imágenes de Bella Ramsey como Ellie junto con Isabella Merced como Dina, una pareja que muchos de los fanáticos esperaban ver en esta versión de la historia.

La segunda temporada de The Last of Us se basará en la segunda entrega del videojuego. El juego fue lanzado en el 2020 y retoma la historia de Ellie, donde se centra en su busqueda por venganza en un viaje complejo y lleno de desafios.

Quienes están familiarizados con el juego saben que nos espera algo muy triste, pues Joel (interpretado en la serie por Pedro Pascal) muere de una trágica forma que el jugador no puede impedir. Esto es lo que promueve el insitinto de Ellie por explorar y buscar venganza.

Los personajes de Ellie y Dina

Como sabrán los seguidores de The Last of Us, Ellie, el personaje de Bella Ramsey, tiene una relación con Dina, una chica que quedó huerfana y fue criada por su hermana mayor. Ambas se conocen en la comunidad a la que Ellie llega con Joel después de que él decidiera salvarla, condenando así a la humanidad.

En las nuevas imágenes, podemos ver a Bella Ramsey y a Isabela Merced bajo los personajes de Ellie y Dina, respectivamente. Ambas llevas grandes chamarras mientras que comparten cámara y parece que se encuentran en el exterior, aunque no sabemos algun otro detalle sobre la escena que se grababa en particular.

Ellie and Dina on set of The Last of Us HBO Season 2 💙 pic.twitter.com/XNsBPzdguK — DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2024

Asimismo, hay otra foto donde podemos ver a las jovenes montadas juntas en un caballo, una escena que pertenece a las primeras actividades del videojuego, antes de que todo se descontrole.

Sabemos que para la entrega de la nueva temporada de The Last of Us, Ellie y Dina tendrán un par de escenas llenas de romance que la audiencia espera revivir al ver a Bella Ramsay e Isabela Merced interpretando dichos personajes, ya que si bien la secuela del videojuego trajo diversas opinones, la pareja conformada por las chicas fue uno de los factores favoritos de muchos.