The World is a Vampire y el nostálgico cierre con The Smashing Pumpkins (FOTOS)

The Smashing Pumpkins cerró con broche de oro la primera edición del festival The World is a Vampire, dando a sus fans una alta dosis de nostalgia y de rock alternativo, además de dejar un momento para la historia al interpretar el cover “No Love Lost”, de Joy Division, con Peter Hook en el Foro Sol de la Ciudad de México, a donde se dieron cita 35 mil asistentes, el sábado pasado, de acuerdo con cifras de los organizadores.

La banda liderada por Billy Corgan, del encuentro que unió la música y la lucha libre, en la última canción de su show que inició a las 23:00 horas, dijo que tenía una sorpresa para sus fans e invitó a subir a la tarima al fundador de la banda Joy Division, Peter Hook, quien también formó parte del cartel, para interpretar “No Love Lost”, provocando los gritos de emoción de los presentes, que ya a esa hora, la casi la una de la madrugada, eran menos pues minutos antes algunos optaron por apresurar su salida.

Billy Corgan y Peter Hook. Lulu Urdapilleta/Ocesa

El show de The Smashing Pumpkins, en el que incluyó lo más reciente de su Atum: A Rock Opera in Three Acts y éxitos del pasado, también regaló otro momento sublime cuando Corgan tomó una guitarra acústica que tenía una estampa de la máscara de El Santo y solo interpretó una versión especial de “Tonight, Tonight”, mientras la en la pantalla aparecía una noche estrellada. Fue una maravillosa manera de decirle a sus fans: “We’re not the same, we’re different tonight” y que sí, la noche de ayer él la hizo brillar con su música y lo sentimos todo.

La agrupación había iniciado su espectáculo en el escenario principal, Stage A, con lo nuevo de su último material discográfico, la canción “ATUM” y “Empires”, ésta última que con sus estridentes guitarras puso a bailar a sus fans. En su repertorio de 21 canciones incluyeron “Bullet With Butterfly Wings”, la coreada “Zero” y el himno “1979”, de su Mellon Collie and The Infinite Sadness. Ésta última para recordarnos cómo esperamos que algo suceda y no estamos allí todavía, pero está a la vuelta de la esquina, como ha contado Corgan al canal VH1.

The Smashing Pumpkins Liliana Estrada/OCESA

El concierto en el que The Smashing Pumpkins incluyó una serie de visuales, algunos muy cinematográficos, también agregó una versión de “Once in a Lifetime”, de la banda Talking Heads y “Today”, entre otros temas. Corgan a cualquier oportunidad agradecía al público que lo acompañaran a esta primera edición del The World is a Vampire, además se le vio demostrando su potente presencia escénica y hasta invitó a unos luchadores al escenario para que lo acompañaran bailando en una de las canciones.

Aunque hubo momentos en el que la mezcla de sonido no permitía que se escuchara la guitarra o la voz de Katie Cole, el público disfrutó al máximo del show de la banda.

Billy Corgan Santiago Covarrubias/Ocesa

Volumen del sonido opaca show de Peter Hook

“Súbanle, súbanle, súbanle” fue uno de los gritos frecuentes durante el show de Peter Hook, fundador de Joy Division y uno de los artistas más esperados del festival. En el escenario Stage B, donde se presentó el artista y que lució abarrotado, era difícil escuchar con claridad el espectáculo si se estaba atrás o en medio, pues se oían más las conversaciones o quejas de los fans.

“No se escucha bien”, “Mejor vámonos porque ya me fastidió el sonido bajo” y “Se escuchaba más con The Warning” fueron algunos de los comentarios de los seguidores, constató La Razón durante un recorrido por distintos puntos de la pista alrededor del escenario.

Peter Hook Lulu Urdapilleta/Ocesa

Sin embargo, esa situación no detuvo a Peter Hook para ofrecer un poderoso show lleno de post-punk en el que hizo un recorrido por su trayectoria musical que incluyó temas como “She’s Lost Control” y “Shadowplay”, los afortunados que estaban hasta enfrente armaron el slam.

El espectáculo entregó clásicos que pusieron a bailar y cantar a todo pulmón como “Disorder”, “Interzone”, “Transmission” y “Ceremony”, para cerrar con “Love Will Tear Us Apart”, el tema más exitoso de Joy Division.

Peter Hook Lulu Urdapilleta/Ocesa

Interpol ofrece una velada llena de nostalgia

Interpol, banda asidua a la Ciudad de México, entregó una noche llena de nostalgia a sus fieles fanáticos en el escenario principal, donde comenzó con lo más nuevo de su repertorio “Toni”, de su último disco The Other Side Of Make-Believe, para después dar un impresionante retroceso a las canciones que les han dado fama mundial como “Evil”, que de inmediato todos corearon a todo pulmón, “C’mere” y “Narc”, de su álbum de 2004 Antics, que se caracterizó por sus bajos definidos, guitarras distorsionadas y batería fuerte.

Paul Banks y compañía también se lucieron con “Rest My Chemistry”, que sonaba en los años 2007 y que a algunos hizo retroceder en el tiempo; “My Desire” puso a tope la emoción y “No I in Threesome” erizó la piel.

Interpol Liliana Estrada/OCESA

Interpol decidió despedirse de manera poderosa con “Slow Hands”, que puso a brincar a sus seguidores y a cantar este hit.

Turnstile sorprende y provoca macizos slams

La banda originaria de Baltimore, Turnstile, no defraudó durante su presentación en la cual con su potente hardcore punk llenó de energía y de muchos slams el escenario principal del festival, donde varios de sus fans bailaron de principio a fin con la “inyección” de energía que les dio temas como “Mystery, “Big Smile”, “Blackout” y “Don’t Play”.

Con Turnstile desde sus fieles fanáticos hasta quienes veían por primera vez a la banda en vivo disfrutaron y era imposible no dejarse llevar por esos sonidos de baterías veloces y agresivos y guitarras distorsionadas.

Así estuvo el ambiente con Turnstile. Liliana Estrada/OCESA

El show también incluyó “Gravity”, “Drop” y “New Heart Design” por mencionar algunas de las canciones con las que la banda armó una verdadera fiesta.

Turnstile Liliana Estrada/OCESA

Turnstile Liliana Estrada/OCESA

Lucha libre y peleas épicas

Un ingrediente importante del World is a Vampire era la lucha libre y en la tarde, cuando el intenso sol todavía estaba a tope, el ring que se puso en el centro de la pista del Foro Sol convirtió a este recinto en una arena donde gladiadores como Blue Demon Jr., Vampiro Canadiense, Tyrus y Daga, por mencionar algunos, aplicaron llaves, planchas, guillotinas y quebradoras.

En seguida el público cambió el chip musical para entrarle de lleno a la adrenalina de la lucha libre y comenzó a gritar un variado repertorio de lenguaje florido. Rudos y técnicos le echaron porras a sus ídolos.

Lucha libre Santiago Covarrubias/Ocesa

Lucha libre Santiago Covarrubias/Ocesa

Psycho Clown venció a Trevor Murdoch en una pelea en la que dieron muestra de sus mejores castigos; al ring también subieron a enfrentarse Bestia 666 y Mecha Wolf con Vampiro Canadiense y Blue Demon Jr. por el Campeonato de Parejas NWA. Éstos últimos fueron los más apoyados por los aficionados de la lucha libre.

Las mujeres también ofrecieron tremendo espectáculo. Kamille se enfrentó a Flamer por el Campeonato Femenino NWA, aunque la primera varias veces estuvo a punto de ser vencida al final fue quien triunfó.

Las peleas incluyeron a narradores para que los asistentes vivieran al 100 por ciento la experiencia de la tradicional lucha libre.

Lucha libre Liliana Estrada/OCESA

Lucha libre Liliana Estrada/OCESA

Lucha libre Santiago Covarrubias/Ocesa

AG