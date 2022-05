Interpol: así se vivió el concierto en el Palacio de los Deportes (FOTOS)

La banda estadounidense Interpol regresó a la Ciudad de México después de dos años de pandemia, el pasado sábado con un concierto memorable en el Palacio de los Deportes, en el que convocó a más de 21 mil personas.

Interpol en la CDMX. Álvaro Paulin/La Razón

El show estuvo compuesto por un setlist de 21 canciones entre las que destacaron “If you really love nothing”, “All the rage back home”, “Evil” y “C’mere”.

Interpol hizo un repaso por su repertorio. Álvaro Paulin/La Razón

El gran ausente fue el baterista Sam Fogarino, pues horas antes del espectáculo anunció que se sintió mal. Con maestría, un músico emergente lo suplió.

Interpol ofreció un concierto la noche del sábado. Álvaro Paulin/La Razón

La agrupación logró un show alucinante llena de éxitos, rock y riffs sobrios y elegantes.

AG