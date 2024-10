Thom Yorke rompe la ilusiones de fans por un regreso de Radiohead: 'Me importa un cara**'

Desde que la banda Radiohead puso una 'pausa' en su carrera en 2018, los integrantes de la agrupación han estado trabajando en sus proyectos individuales y ahora Thom Yorke, el líder de la banda, dejó en claro que no le interesan los deseos de los fanáticos.

Desde hace años, el público de Radiohead ha esperado que termine el intermedió que pidió el grupo para ver una reunión de la banda y que hagan nueva música; sin embargo, parece ser que el vocalista Thom Yorke dejó claro que el reencuentro está muy lejos de suceder.

Si bien algunos de los otros miembros aseguran que están listos para reunirse, no han habido planes de ellos más que en 2021, cuando se programó una gira de regreso que fue cancelada por la pandemia del Covid-19.

Vocalista de Radiohead niega que haya un reencuentro de la banda próximamente

Thom Yorke, quien recientemente publicó el álbum Cutouts junto a Smile, banda que conforma con el guitarrista de Radiohead, Johnny Greenwood, concedió una entrevista al medio australiano Double J respecto a sus próximos conciertos en el país.

Ante ello, fue inevitable que se hablara del posible regreso de la banda que lanzó 'Creep' hace años y fue todo un éxito entre el público a nivel internacional. Sin embargo, Yorke dio una respuesta que destruyó la ilusión de los fans

"No estoy al tanto de aquello y francamente me importa un carajo", sentenció el ex frontman de Radiohead, dejando claro que los fans no deberían de esperar que haya una reunión de la banda próximamente, pues el vocalista prefiere trabajar en sus proyectos individuales por ahora.

"Gracias por la preocupación. Pero creo que nos hemos ganado el derecho de hacer lo que tiene sentido para nosotros sin tener que dar explicaciones...", aclaró el famoso.

El cantante fue cuestionado sobre un reciente encuentro que tuvo la banda para tocar canciones viejas hace poco, según el bajista Colin Greenwood, ante lo que Thom Yorke marcó aún más su desinterés por Radiohead al decir "no creo que tenga nada que añadir a eso", sobre el reencuentro.