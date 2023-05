Tim Bachman, destacada voz de Bachman-Turner Overdrive, fallece a los 71 años

Tim Bachman, músico canadiense cofundador de la popular banda de rock, Bachman-Turner Overdrive (BTO), falleció a los 71 años de edad por complicaciones renales derivadas de un cáncer que padecía desde hace tiempo.

La noticia fue dada a conocer en un emotivo mensaje por su hijo Ryder, en el cual expresó hace unas horas su gratitud por haber pasado tiempo con su padre antes de su partida.

"Agradecido haber pasado un tiempo con él al final. Abracen a sus seres queridos, nunca se sabe cuánto tiempo tienen", indicó Ryder.

Tim, considerado por muchos como la mejor voz de la banda, nació el 1 de noviembre de 1951 en Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Fue el hermano menor de Randy Bachman, quien cofundó la BTO. El gran éxito de la agrupación fue "Takin' Care of Business", mismo que llegó a convertirse en un himno del género.

Bachman-Turner Overdrive alcanzó la fama en la década de los 70´s con otros grandes éxitos como la inolvidable "You Ain't Seen Nothing Yet" y "Roll on Down the Highway".

Su primer álbum salió a la luz en 1973 y fue bien recibido por el público y la crítica. Un año después, la banda lanzó su segundo álbum, "Bachman-Turner Overdrive II".

El tercer álbum, "Not Fragile" que llegó en el 74, es más vendido de la agrupación.

La banda lanzó discos exitosos durante toda la década de 1970, incluyendo "Four Wheel Drive" y "Head On".

Sin embargo, para 1977 Randy Bachman decide dejar la banda para perseguir una carrera en solitario y fue reemplazado por Jim Clench en el bajo y voces.

Aunque Bachman-Turner Overdrive continuó haciendo giras durante la década de 1980, no tuvo el mismo nivel de éxito que en la década anterior.

