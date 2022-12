Del Toro, Diego Luna y Diego Calva, van tras los Globos de Oro

Tres mexicanos buscan coronarse en la 80 edición de los Globos de Oro: Guillermo del Toro por su reciente filme Pinocchio, Diego Luna con su protagónico en la serie Andor y Diego Calva por su papel estelar en la cinta Babylon. El gran ausente en las nominaciones fue el realizador Alejandro González Iñárritu, quien este año estrenó Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

El cineasta jalisciense Guillermo del Toro pretende alzarse con tres estatuillas, la de Mejor Película de Animación, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora con Pinocchio, uno de sus proyectos más personales y el cual ha sido descrito por la crítica como una versión“triste, oscura y sublime” de la famosa historia de la marioneta.

La película animada, que el pasado viernes llegó a la plataforma de Netflix, se encuentra en el número uno del top global de cintas. La historia se ubica en Italia durante el ascenso de Benito Mussolini y plantea reflexiones sobre los conflictos armados, pero también acerca de la relación entre padres e hijos.

Por su parte, Diego Luna está nominado a Mejor Interpretación Masculina en una Serie de Drama, por Andor. Podría hacer historia en los Globos de Oro, pues se convertiría en el tercer histrión mexicano en ganar una estatuilla, los triunfadores hasta ahora han sido Mario Moreno Cantinflas y Gael García.

Da vida a Cassian Andor, tras seis años de haberlo hecho en Rogue One: Una historia de Star Wars. La producción cuenta la historia del oscuro pasado de su personaje y la rebelión a la que se unieron Skywalker y la Princesa Leia.

Mientras que Diego Calva está nominado a Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical por Babylon, filme que aún no se estrena en cines y en el cual compartió créditos con Brad Pitt y Margot Robbie. En el largometraje interpreta a Manny Torres, un joven estadounidense, cuyos padres son mexicanos y quien se abre camino en la industria cinematográfica.

Calva ha formado parte de proyectos como Te prometo anarquía, Los hermosos vencidos, Desenfrenados y Narcos: México, por mencionar algunos.

En los Globos de Oro, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 10 de enero, la comedia negra The Banshees of Inisherin y el multiverso de Everything Everywhere All at Once, lideran las candidaturas, la primera con ocho menciones y la segunda con seis.

Los Globos de Oro, que contarán con la participación del comediante Jerrod Carmichael como maestro de ceremonias, intentarán regresar en 2023.

A comienzos de 2021 una investigación del diario The Los Angeles Times descubrió que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) no tenía integrantes negros, una revelación que incluía otras acusaciones de una conducta inapropiada. Muchos actores y estudios dijeron que boicotearían la ceremonia. Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro.

Con información de AP