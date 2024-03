Tunden a Aleska Génesis tras contar su experiencia en prisión: 'Esa mujer es falsa'

Aleska Génesis dio detalles respecto a cómo vivió el ser arrestada en Miami a pocos días de dar inicio La Casa de los Famosos 2024. La modelo vivió un momento complicado al ser acusada de robo por unos relojes que señalaban habría intentado vender en Estados Unidos después de haber usurpado de un hotel.

Este domingo se llevó a cabo La Vida en Fotos en La Casa de los Famosos 2024, un momento en el cual los integrantes de reality se sinceran con la conductora sobre los momentos que han impactado a su vida para bien y para mal. La joven habló no solo de su relación con Nicky Jam y su infancia, sino que mencionó los detalles detrás del momento en el cual fue aprehendida y pudo quedar fuera de la competencia antes siquiera de que iniciara.

Aleska Génesis da su versión sobre cuando fue arrestada por robo

La venezolana asegura que el motivo por el cual fue detenida en primera instancia, tiene que ver con una persona de su pasado qué buscaría vengarse de ella a como del lugar. Esto habría generado que buscarán meter a Aleska a la cárcel para arruinarla, de acuerdo con lo que relata, ya que asegura que esta persona ha tratado de desprestigiarla y es la culpable de que muchos la llamen bruja por grabar los videos en los cuales habla con una mujer que hace amarres.

Señala que en aquel momento la acusaron de robar tres relojes y tratar de venderlos de manera clandestina, pero que cuando el juez encontró que no habían pruebas para determinar la culpabilidad de la modelo no tardó ni liberarla y por ellos pudo entrar sin cargo alguno. De este modo, relata que durmió entre delincuentes y en la noche fue cuando la llamaron a juicio.

Agregó que tres testigos falsos aseguraron verla robando relojes y que le habían depositado la cantidad por la que las vendió; sin embargo, ella puntualizó que no hubo pruebas.

Llaman mentirosa a Aleska Génesis tras hablar de su vida

Aleska Génesis fue criticada por los usuarios de redes sociales debido a lo que contó en La Casa de los Famosos durante la sección La Vida en Fotos, puesto que señalaron que la información no les parecía razonable. De este modo, señalaron que no puede ser que su situación en el reality haya sucedido como ella lo plantea e incluso aseguran que dijo algo bastante diferente al inicio del reality, ya que en su momento aseguró que durmió en prisión.

Mi respeto a la historia de Aleska pero dijo que en la noche del mismo día que la metieron a la cárcel fue su juicio y la declararon inocente, una contradicción con su historia del inicio en la que decía que había dormido una noche allí🫠 #LCDLF4 pic.twitter.com/6Y9gXNVT7H — nacho con O (@Michelsonfancl) March 25, 2024

"Yo no entendí nada, la secuestraron como salió quien pagó se hizo amiga de los secuestradores jajajajajja no entendí que vida es esa lo único q puedo creer es q salió con NIcky Jam", "Exactamente esa mujer es falsa. Que diga que no fue a la cárcel gracias a Telemundo", "Ella es experta en hacerle creer a la gente lo que ella quiera" son algunos de los mensajes con los cuales criticaron a Aleska Génesis.