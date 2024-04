Turnstile conquista a la CDMX con su hardcore punk

Con un repertorio poderoso que incluyó principalmente canciones de su disco más reciente, Glow On, Turnstile regresó a la Ciudad de México derrochando energía y calidad musical en una demoledora experiencia de hardcore punk.

Primero, Margaritas Podridas, Drain y Ceremony crearon con su música una atmósfera ideal para recibir al vocalista Brendan Yates y compañía, quienes conectaron con los presentes desde que aparecieron en el escenario del Pabellón del Palacio de los Deportes.

“I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” de Whitney Houston sonó como introducción para recibir a la banda y puso a cantar a todos los presentes, luego los músicos comenzaron a tocar “MYSTERY”, la cual fue seguida por “endless”; ambas canciones pusieron a saltar a un público que tenía la mejor actitud para disfrutar la velada.

“Come Back for More” y “Fazed Out” llegaron combinadas en un doble combo insuperable al que le siguió “Underwater Boi” con su ritmo más pop en algunas partes y complementado por fuertes riffs de guitarra; el vocalista empezó cantando el coro a capela y todo el público hizo lo propio en lo que resultó un momento de unión que puso la piel chinita.

“¿Cómo se sienten? Estamos muy contentos de estar esta noche aquí”, saludó el cantante, entre aplausos y gritos; más tarde le pidió a los asistentes que hicieran ruido por los actos abridores y luego les preguntó si estaban listos para lo que seguía, en ese momento las primeras notas de “Don’t Play” invitaron a hacer el slam, al mismo tiempo que muchos saltaban al ritmo de dicho tema.

“Todos suban las manos y sacudanse, sacudanse”, ante este mensaje todos saltaron mientras mantenían los brazos estirados hacia arriba durante “Real Thing” y después sonó “Big Smile” en medio de saltos y una gran euforia que animó a unos pocos fans a llegar hasta adelante para cruzar la barrera de protección y luego regresar con mucha satisfacción entre el resto del público, respetando el orden.

“Blackout” marcó el principio del fin de la presentación, posteriormente la interpretación de “Alien love call” se convirtió en el momento inolvidable de la noche gracias a su sonido calmado y armonioso; terminando, el sonido frenético regresó con “Holiday” y en un absoluto ambiente de celebración el vocalista preguntó en español si querían escuchar una más”.

Tal como ya es tradición en los conciertos del grupo, este tocó “T.L.C. (Turnstile love connection)” para agradecer al público por su asistencia y despedirse de ellos a ritmo de harcore punk, luego los asistentes agradecidos despidieron a los músicos con una fuerte ovación y coreando un largo “oe, oe, oe, oe, Turnstile, Turnstile”.

Los músicos, en medio del escenario, se abrazaron y volvieron a despedirse, mientras que sus fans comenzaban a irse.

La tercera visita de Turnstile a México será recordada durante mucho tiempo gracias al increíble primer concierto en solitario del grupo en la Ciudad de México y aunque tocó poco tiempo, ya que en su género musical existe una tradición de tocar canciones cortas y rápidas en su mayoría, fue más que suficiente para mostrar el talento de sus integrantes y lo que son capaces de hacer en el escenario al entregarse al máximo.